15:41, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Irak'Ä±n "tartÄ±ÅŸmalÄ± milis gÃ¼cÃ¼"nden siyasete katÄ±lÄ±m sinyali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta mezhepÃ§i politikalarÄ±yla bilinen "tartÄ±ÅŸmalÄ± Åžii milis gÃ¼cÃ¼" HaÅŸdi Åžabi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki Asaib Ehlilhak Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Kays Hazeli, milis gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¼lkedeki siyasi sÃ¼reÃ§te yer alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hazeli, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Kerbela kentinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HaÅŸdi Åžabi bakidir, yayÄ±lacak ve hiÃ§bir zaman laÄŸvedilmeyecek." ifadelerini kullandÄ±.

HaÅŸdi Åžabi lideri Hazeli, sÃ¶z konusu milis gÃ¼cÃ¼nÃ¼n seÃ§imlere katÄ±lacaÄŸÄ± sinyalini vererek, ÅŸunlarÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼:

"HaÅŸdi Åžabi, askeri ve yasal bir kurumdur. HaÅŸdi Åžabi, Musul'un batÄ±sÄ± ve Telafer'deki operasyonlara da katÄ±lÄ±yor ve bu operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi siyasette de yer alacak ve yolsuzluklarÄ± bitirecek. DEAÅž'lÄ±larÄ±n kafasÄ±nÄ± ezdiÄŸimiz gibi ihanet eden ve vatan topraklarÄ±nÄ± satan siyasetÃ§ilerin de kafasÄ±nÄ± ezeceÄŸiz ve onlarÄ± Irak'tan kovacaÄŸÄ±z. HaÅŸdi Åžabi, Irak'Ä±n gÃ¼venlik ve istikrarÄ±nÄ± koruyacak ve Ã¼lkenin ekonomisini kalkÄ±ndÄ±racak."

Hazeli, daha Ã¶nce de Babil vilayetinin merkez kenti Hille'deki AÅŸure Matemi tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Musul'un Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmesi, Allah'Ä±n adil devletinin kuruluÅŸunun devamÄ±dÄ±r ve burada Ä°mam HÃ¼seyinâ€™in intikamÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulunmuÅŸtu.

DEAÅž'Ä±n Haziran 2014'te Irak'taki saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± Åžiilerin dini merci Ali es-Sistani'nin "cihat" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine kurulan ve ilk baÅŸlarda gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden meydana gelen HaÅŸdi Åžabi, daha sonra Ä°ran yanlÄ±sÄ± tavÄ±r sergileyerek, SÃ¼nni bÃ¶lgelerinde DEAÅž'la mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle onlarca sivile yÃ¶nelik iÅŸkence, toplu infaz ve tasfiye giriÅŸimlerinde bulunmuÅŸtu.

SÃ¼nniler ve diÄŸer bazÄ± Ã§evrelerin itiraz ve kaygÄ±larÄ±na raÄŸmen Musul ve Telafer operasyonlarÄ±na katÄ±lan Åžii milis gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi'ye, meclisteki Åžii Ulusal Koalisyonu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yasa tasarÄ±sÄ±yla, "Irak emniyet gÃ¼Ã§lerinden biri olarak yasal statÃ¼ kazanmasÄ± ve baÅŸbakana baÄŸlÄ± silahlÄ± bir kurum olmasÄ±"nÄ±n yolu aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak meclisinden 26 KasÄ±m 2016'da oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla geÃ§en tasarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum'un imzalamasÄ±yla aralÄ±k ayÄ±nda yasalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.