15:56, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ä°srailâ€™den Gazzeâ€™ye hava saldÄ±rÄ±sÄ±





Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Gazze'nin bazÄ± bÃ¶lgelerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda Ã¼Ã§ Filistinli'nin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Gazze'nin farklÄ± noktalarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda Ã¼Ã§ Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Gazze'nin gÃ¼neyindeki Refah kentinde Hamas'a ait noktalarÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde, Filistin direniÅŸ gruplarÄ±na ait iki mevziyi hedef aldÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§evredeki binalara hasar verdiÄŸi kaydedildi. NUSEYRAT MÃœLTECÄ° KAMPINA HAVA SALDIRISI Ã–te yandan, Ä°srail hava kuvvetlerine ait bir uÃ§aÄŸÄ±n da Gazze'nin ortasÄ±ndaki Nuseyrat mÃ¼lteci kampÄ± ile gÃ¼neydeki Refah kentinde Hamas'a ait askeri bir noktayÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Gazze'yi bombalamasÄ±, Gazze'den bir roketin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddianÄ±n ardÄ±ndan geldi. Ä°srail ordusunun daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze'den atÄ±lan bir roketin sÄ±nÄ±ra yakÄ±n Åžiar Nakab bÃ¶lgesine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilmiÅŸti. Â

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