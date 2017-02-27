16:13, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Azeri ÅŸehitler Ermenistan'dan alÄ±ndÄ±





24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan askerinin cenazesi alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 askerin cenazesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 24 Åžubat'ta Ermenistan ordusunun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± provokasyonlarÄ± Ã¶nlerken ÅŸehit olan 5 askerin naaÅŸÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸma alanÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžehit askerlerin cesedi alÄ±nÄ±rken uluslararasÄ± aracÄ±lar da hazÄ±r bulundu. 24 Åžubat'ta Ermenistan ordusu gece saatlerinde tÃ¼m cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti. Cephe hattÄ±nÄ±n Hocavend-Fuzuli yÃ¶nÃ¼nde elveriÅŸli mevzileri ele geÃ§irmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ± Azerbaycan askerlerince Ã¶nlenmiÅŸ, Ermenistan ordusu geri Ã§ekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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