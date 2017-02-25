16:33, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan, Hulusi Akar ve Bakan IÅŸÄ±k'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hulusi Akar ve Bakan IÅŸÄ±k'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ile saat 17.00'de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

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