16:40, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Hristiyan aileler Sina yarÄ±madasÄ±nÄ± terkediyor





MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle can gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±yan bazÄ± Hristiyan aileler evlerini terk ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'nda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle can gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±yan bazÄ± Hristiyan aileler, evlerini terk ederek Ã§evre illere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor. Sina'daki ÅŸiddet ortamÄ±ndan kaÃ§an KÄ±pti Hristiyan ailelerin bir kÄ±smÄ± geÃ§ici olarak, Ä°smailiyye kentinde bulunan Aziz Anthony Kilisesi'ne ait konutlara yerleÅŸtirildi. MÄ±sÄ±rlÄ± KÄ±ptilerden Åžahate Hanna, Sina'da devletin varlÄ±ÄŸÄ±ndan sÃ¶z etmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, silahlÄ± gruplarÄ±n korku saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hanna, "Evlerimizin etrafÄ±nda gÃ¼venlik bariyerleri olmasÄ±na raÄŸmen nereden geldiklerini bilmediÄŸimiz silahlÄ± militanlar evimize giriyor. HiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ ve devlet yokmuÅŸ gibi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±. Ãœlkelerinde gÃ¼venli bir ÅŸekilde yaÅŸamak istediklerini sÃ¶yleyen Hanna, Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki tehlikeli ortam nedeniyle korku iÃ§inde evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Necva Fevzi isimli MÄ±sÄ±rlÄ± KÄ±pti de Sina'da gÃ¼vende olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken kardeÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± anlattÄ±. Fevzi, "SilahlÄ± kiÅŸiler ablamÄ±n evine girdikten sonra oÄŸlunu ve kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Evde bulunan ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ablamÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±na izin verdiler." diye konuÅŸtu. Sina YarÄ±madasÄ±'nda sonuncusu geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere son haftalarda meydana gelen 5 ÅŸiddet olayÄ±nda 6 Hristiyan'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulmuÅŸtu. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen silahlÄ± saldÄ±rganlarca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki Hristiyan ailelerin evlerini terk etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±larla eÅŸ zamanlÄ± olarak DEAÅž'Ä±n MÄ±sÄ±r'daki HristiyanlarÄ± tehdit ifadeleri iÃ§eren bir video kaydÄ± yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. Ä°smailiyye Protestan Kilisesi Ä°dari Sorumlusu Nebil ÅžÃ¼krullah, son gÃ¼nlerde Sina'dan gelen 55 Hristiyan ailenin kilise tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±rken, Ortodoks Kilisesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Ä°smailiyye'ye gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 202'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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