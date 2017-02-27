16:55, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri: GÃ¼venliÄŸimiz iÃ§in gerekli Ã¶nlemleri alÄ±rÄ±z





Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Kore Cumhuriyeti'nde (GÃ¼ney Kore) THAAD fÃ¼ze savunma sistemi konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã‡in'in kararlÄ±lÄ±kla karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in kendi gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§in gerekli tÃ¼m Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Â Gen Shuang, doÄŸacak tÃ¼m sonuÃ§larÄ±n sorumluluÄŸunun ABD ve Kore Cumhuriyeti'ne ait olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Lotte Grubu'nun, Kore Cumhuriyeti askeri makamlarÄ±yla THAAD fÃ¼ze savunma sisteminin konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± yer iÃ§in arazi anlaÅŸmasÄ±nÄ± onaylayacaÄŸÄ± bildiriliyor. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Kore Cumhuriyeti askeri makamlarÄ±nÄ±n sÃ¼rece hÄ±z verip konuÅŸlandÄ±rma iÅŸlemini birkaÃ§ ay iÃ§inde tamamlamasÄ± bekleniyor. Ã‡in, yarÄ±madaya fÃ¼ze savunma sistemi konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na, savunma amaÃ§larÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶tesinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Geng Shuang, ABD ve Kore Cumhuriyeti'nin bu giriÅŸiminin bÃ¶lgede stratejik dengeleri ciddi ÅŸekilde bozarak, Ã‡in ve diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinin gÃ¼venliÄŸine zarar vereceÄŸini vurguladÄ±. Geng Shuang, "Bu sistemin yerleÅŸtirilmesi, Kore YarÄ±madasÄ±'nda barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n korunmasÄ±na yararlÄ± olmayacaktÄ±r" dedi.

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