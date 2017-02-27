17:14, 27 Şubat 2017 Pazartesi

Ukrayna'nın doğusunda çatışma: 2 asker öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda iki Ukrayna askerinin öldüğü, dört askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Andrey Lısenko, ülkenin doğusundaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağır silahlar kullanarak ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirten Lısenko, “Son bir gün içinde düzenlenen operasyonlarda iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.” dedi.

Donetsk bölgesinde Avdeyevka kentinde 4 gündür elektrik ve suların kesik olduğunu ifade eden Lısenko, belli zamanlarda planlı bir şekilde temel hizmetlerin halka sağlanabildiğini aktardı. Lısenko, açılan ateş nedeniyle arıza gören elektrik ve su sistemlerinin tamiratını ayrılıkçıların engellediğini dile getirdi.

Öte yandan Donetsk Askeri-Sivil İdaresi Temsilcisi Pavlo Jebrivskiy, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Avdeyevka’da Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna birliklerine yönelik saldırılarını arttırdığını duyurdu. Jebrivskiy, elektrik iletim hatlarının tamiratı için ayrılıkçıların çatışmayı durdurma garantisi vermediğini ifade etti.

Geçen ay sonunda Avdeyevka kenti sanayi bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar ani bir şekilde şiddetlenmişti. Kimyasal ürünler üreten fabrikalara sahip olması ve doğuya geçişte önemli konumda bulunması nedeniyle kenti ayrılıkçıların ele geçirmeye çalıştığı yorumları yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Ukrayna’nın doğusunda hükümet güçleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 23 bin kişi yaralandı.