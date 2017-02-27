17:25, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Bosna Hersek'te "soykÄ±rÄ±m davasÄ±" tartÄ±ÅŸmalarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in, Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nda SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkedeki SÄ±rp ve BoÅŸnak kesimler arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Ãœlkedeki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nin (RS) BaÅŸkanÄ± Milorad Dodik, entite meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± "Bosna Hersek'e yapÄ±lan en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±" olarak nitelendirdi.

SoykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n "yalan ve iÃ§i boÅŸ" olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Dodik, bu durumun, BoÅŸnak lider Bakir Ä°zetbegovic'in aldÄ±ÄŸÄ± bir dizi yanlÄ±ÅŸ karar sonucu oluÅŸmuÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir kriz olduÄŸunu savundu.

Ãœlkedeki BoÅŸnak ve SÄ±rp siyasiler arasÄ±ndaki soykÄ±rÄ±m davasÄ±na iliÅŸkin gerginlik devam ederken, HÄ±rvat liderlerin "Ã§ekimser" aÃ§Ä±klamalarÄ± da dikkat Ã§ekiyor.

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin HÄ±rvat Ã¼yesi Dragan Covic, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±na Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi Ã¼yelerinin oy birliÄŸi ile karar verilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–te yandan, Ã¼lkedeki en bÃ¼yÃ¼k BoÅŸnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, meselenin Ã¼lkede politize edilmesine son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'na resmen baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve artÄ±k bu meselenin hukuki bir mesele olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, baÅŸvuru noktasÄ±ndaki nihai kararÄ± Lahey'deki mahkemenin vereceÄŸi kaydedildi.

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, yeni deliller bulunmasÄ± halinde 10 yÄ±l iÃ§inde davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Bosna Hersek, geÃ§en perÅŸembe UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in resmen baÅŸvurmuÅŸtu.