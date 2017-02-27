GÃ¼ney Kore THAAD iÃ§in adÄ±m attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore'de Ã‡in'in yoÄŸun muhalefetine raÄŸmen Ã¼lkeye Amerikan BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sistemi yerleÅŸtirilmesine olanak saÄŸlayacak arazi takasÄ±nÄ±n sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Lotte Group" adlÄ± holding bÃ¼nyesinde bulunan bir ÅŸirkete ait Seul'un 300 kilometre gÃ¼neyindeki bir golf sahasÄ±nÄ±n, baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±ndaki askeri bir arazi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kamuya devredilmesini onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Lotte Group, ordu ile yapÄ±lacak arazi takasÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ± konusunda tarafÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmiÅŸtir." ifadesi yer aldÄ±.
Bu arada resmi haber ajansÄ± Yonhap, takasÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinin ardÄ±ndan ordunun THAAD'Ä±n Ã¼Ã§ ay iÃ§inde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin GÃ¼ney Kore'de THAAD sistemi kurma planÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, sistemin "Kore yarÄ±madasÄ±ndaki istikrara ve Ã‡in ile bÃ¶lge Ã¼lkelerinin stratejik Ã§Ä±karlarÄ±na ciddi zarar vereceÄŸini" savunmuÅŸtu.
GÄ±ng, "Pekin yÃ¶netimi kendi gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in bu konuda gerekli Ã¶nlemleri alacaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Pekin yÃ¶netimi, sistemin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tehdit olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve bazÄ± kÃ¼ltÃ¼rel, ticari Ã¼rÃ¼nlere getirdiÄŸi kÄ±sÄ±tlamlarla bu konuda yaptÄ±rÄ±m niteliÄŸinde adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan Lotte'nin, Ã‡in'de inÅŸaat ve perakende alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren baÄŸlÄ± ÅŸirketlerinden kaynaklanan menfaatlerinin, sÃ¶z konusu takas nedeniyle zarar gÃ¶rmesinden endiÅŸe duyduÄŸu bildirilmiÅŸti.
Grup, sÃ¶z konusu arazinin devri konusunda ocak ayÄ±nda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±yla mutabakata varmÄ±ÅŸ, ancak Ã‡in resmi yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "tehdit" niteliÄŸindeki uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan karardan geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Â
Hamas, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine izin verilmeyeceÄŸini bildirdi
GÃ¼ney Kore ÅŸirketi, Ã¼lkeye Amerikan anti-fÃ¼ze savunma sisteminin yerleÅŸtirmesine olanak saÄŸlayacak arazi takasÄ±nÄ± onayladÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nin BaÅŸkanÄ± Dodik, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± "Bosna Hersek'e yÃ¶nelik en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±" olarak nitelendirdi
Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki operasyonlarda 2 Ukrayna askeri Ã¶ldÃ¼, 4 asker yaralandÄ±
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Kore Cumhuriyeti'nde (GÃ¼ney Kore) THAAD fÃ¼ze savunma sistemi konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã‡in'in kararlÄ±lÄ±kla karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle can gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±yan bazÄ± Hristiyan aileler evlerini terk ediyor
24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan askerinin cenazesi alÄ±ndÄ±
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi
Irak'ta HaÅŸdi Åžabi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki Asaib Ehlilhak Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri, milis gÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¼lkedeki siyasi sÃ¼reÃ§te yer alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM Genel Sekreteri Guterres, "Ä°nsan haklarÄ±nÄ± tanÄ±mamak bir hastalÄ±ktÄ±r ve bu hastalÄ±k kuzey, gÃ¼ney, doÄŸu ve batÄ±ya yayÄ±lÄ±yor" dedi
Avrupa BirliÄŸi Belarus'a uygulanan silah ambargosunun 28 Åžubat 2018'e kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar verdi.
UygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in AB'ye gerekli durumlarda vizesiz seyahati askÄ±ya alma hakkÄ± veren "fren mekanizmasÄ± dÃ¼zenlemesinin" hayata geÃ§mesi beklenecek
DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§an Bab sakinleri, TSK destekli Ã–SO'nun ilÃ§e merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan yavaÅŸ yavaÅŸ evlerine dÃ¶nÃ¼yor
Suriye askeri muhalefetinin en bÃ¼yÃ¼k gruplarÄ±n Ä°slam Ordusu'nun temsilcisi AlluÅŸ, "(Rusya) Bizi kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, rejime tekrar yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±. AteÅŸkes ihlallerine gÃ¶z yumdu." dedi
Kopenhag'da bir mezarlÄ±kta MÃ¼slÃ¼manlara ait bazÄ± mezarlar tahrip edildi
Putin, Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼