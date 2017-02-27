17:43, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

GÃ¼ney Kore THAAD iÃ§in adÄ±m attÄ±





GÃ¼ney Kore ÅŸirketi, Ã¼lkeye Amerikan anti-fÃ¼ze savunma sisteminin yerleÅŸtirmesine olanak saÄŸlayacak arazi takasÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'de Ã‡in'in yoÄŸun muhalefetine raÄŸmen Ã¼lkeye Amerikan BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sistemi yerleÅŸtirilmesine olanak saÄŸlayacak arazi takasÄ±nÄ±n sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Lotte Group" adlÄ± holding bÃ¼nyesinde bulunan bir ÅŸirkete ait Seul'un 300 kilometre gÃ¼neyindeki bir golf sahasÄ±nÄ±n, baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±ndaki askeri bir arazi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kamuya devredilmesini onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Lotte Group, ordu ile yapÄ±lacak arazi takasÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ± konusunda tarafÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmiÅŸtir." ifadesi yer aldÄ±. Bu arada resmi haber ajansÄ± Yonhap, takasÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinin ardÄ±ndan ordunun THAAD'Ä±n Ã¼Ã§ ay iÃ§inde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtildi. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin GÃ¼ney Kore'de THAAD sistemi kurma planÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, sistemin "Kore yarÄ±madasÄ±ndaki istikrara ve Ã‡in ile bÃ¶lge Ã¼lkelerinin stratejik Ã§Ä±karlarÄ±na ciddi zarar vereceÄŸini" savunmuÅŸtu. GÄ±ng, "Pekin yÃ¶netimi kendi gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in bu konuda gerekli Ã¶nlemleri alacaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Pekin yÃ¶netimi, sistemin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tehdit olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve bazÄ± kÃ¼ltÃ¼rel, ticari Ã¼rÃ¼nlere getirdiÄŸi kÄ±sÄ±tlamlarla bu konuda yaptÄ±rÄ±m niteliÄŸinde adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan Lotte'nin, Ã‡in'de inÅŸaat ve perakende alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren baÄŸlÄ± ÅŸirketlerinden kaynaklanan menfaatlerinin, sÃ¶z konusu takas nedeniyle zarar gÃ¶rmesinden endiÅŸe duyduÄŸu bildirilmiÅŸti. Grup, sÃ¶z konusu arazinin devri konusunda ocak ayÄ±nda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±yla mutabakata varmÄ±ÅŸ, ancak Ã‡in resmi yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "tehdit" niteliÄŸindeki uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan karardan geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â

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