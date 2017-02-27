TSK'dan hava harekatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n 14.56-15.07 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekatÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ; bÃ¶lgede bir daÄŸÄ±n yamacÄ±nda tespit edilen 5 hedef (maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir DoÃ§ka silah mevzii) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edilmiÅŸtir. Zayiat tespiti devam etmektedir." denildi.
Manisa'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve Ã¶ncesindeki soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi iÃ§in Adliye SarayÄ± iÃ§inde Ã¶zel duruÅŸma salonu hazÄ±rlanÄ±yor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile bÃ¶lgeye hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hulusi Akar ve Bakan IÅŸÄ±k'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ziraat BankasÄ± emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶demesi takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek
Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu"
TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yeni bir safhaya geÃ§mesini bekliyor.
25 Åžubat'ta HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±n "cunta yapÄ±lanmasÄ±" olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek
Ahmet TÃ¼rk, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeniden diyalog ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesini istediklerini ifade etti.
Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±