17:53, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

TSK'dan hava harekatÄ±





AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile bÃ¶lgeye hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n 14.56-15.07 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekatÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ; bÃ¶lgede bir daÄŸÄ±n yamacÄ±nda tespit edilen 5 hedef (maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir DoÃ§ka silah mevzii) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edilmiÅŸtir. Zayiat tespiti devam etmektedir." denildi.

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