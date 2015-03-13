18:08, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±. MEB tarafÄ±ndan bin 500Â engelli Ã¶ÄŸretmenÂ alÄ±mÄ± yapÄ±lacak. BakanlÄ±k yetkilileri, engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± iÃ§in daha Ã¶nce belirtilen sÃ¼renin, yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. 2016 Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (EKPSS) puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in "https://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden baÅŸvuru formu doldurulacak.

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