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18:08, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

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Engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
Engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
Foto: ArÅŸiv

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±.

MEB tarafÄ±ndan bin 500Â engelli Ã¶ÄŸretmenÂ alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

BakanlÄ±k yetkilileri, engelli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± iÃ§in daha Ã¶nce belirtilen sÃ¼renin, yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

2016 Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (EKPSS) puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in "https://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden baÅŸvuru formu doldurulacak.



Ä°lgili Konular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Engelli Ã¶ÄŸretmen Engelli Ã¶ÄŸretmen atama Engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvuru sÃ¼resi
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