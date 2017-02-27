18:18, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Manisa'da FETÃ– davalarÄ± iÃ§in 200 kiÅŸilik salon





Manisa'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve Ã¶ncesindeki soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi iÃ§in Adliye SarayÄ± iÃ§inde Ã¶zel duruÅŸma salonu hazÄ±rlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Manisa'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar veÂ 15 Temmuz darbe giriÅŸimiÂ kapsamÄ±ndaki davalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi iÃ§in 200 kiÅŸilikÂ duruÅŸma salonuÂ hazÄ±rlanÄ±yor. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Manisa Adliye SarayÄ± iÃ§inde 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin yanÄ±ndaki boÅŸ bÃ¶lÃ¼mde planlanan duruÅŸma salonu iÃ§in inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Malzeme ve mobilyalarÄ±nÄ±n FoÃ§a AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumundan temin edildiÄŸi duruÅŸma salonunun 200 kiÅŸi kapasiteli olacaÄŸÄ± ve bu hafta iÃ§inde tamamlanmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Manisa il genelinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonlar ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÃ¼recindeki soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 381 zanlÄ± tutuklanmÄ±ÅŸ, 375 zanlÄ± hakkÄ±nda adli kontrol kararÄ± verilmiÅŸti.

Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.