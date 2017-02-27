18:21, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Hamas'tan Ä°srail'in Gazze saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine izin verilmeyeceÄŸini bildirdi.

Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgedeki direniÅŸ mevzilerinin, tesis ve binalarÄ±n hedef alÄ±nmaya devam edilmesine ve kasÄ±tlÄ± olarak Gazze'deki durumun dinamitlenmesine izin verilemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "bedeli ne olursa olsun direniÅŸe yeni denklemlerin empoze edilmesinin kabul edilmeyeceÄŸi" vurgulanÄ±rken, direniÅŸÃ§iler ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ±yla Gazze'de yÃ¼kselen tansiyondan Ä°srail makamlarÄ± sorumlu tutuldu.

Ä°SLAMÄ° CÄ°HAD DA TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

Ã–te yandan, Ä°slami Cihad Hareketi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da "Ä°ÅŸgalci Ä°srail bugÃ¼n Gazze'yi bombalayarak kartlarÄ± yeniden karmaya ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik tehditlerini hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadeleri yer aldÄ±.

Ä°srail tarafÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±larla ilgili Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§elerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Bedeli ne kadar aÄŸÄ±r olursa olsun Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n sÃ¼rmesi kabul edilemez." denildi.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Gazze Åžeridi'nin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda Ã¼Ã§ Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ä°srail ordusundan daha Ã¶nce yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise Gazze'den atÄ±lan bir roketin sÄ±nÄ±ra yakÄ±n Åžiar Nakab bÃ¶lgesine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸ; ardÄ±ndan Ä°srail Hava Kuvvetlerine ait bir uÃ§aÄŸÄ±n Gazze Åžeridi'nin ortasÄ±ndaki Nuseyrat MÃ¼lteci KampÄ± ile gÃ¼neydeki Refah kentinde Hamas'a ait bir askeri hedefi bombaladÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.