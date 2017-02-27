18:44, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Mardin'de bir mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Mardin'in Artuklu ilÃ§esinde bir mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Artuklu ilÃ§esinde bir mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yardere Mahallesi'ndeÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â PKK mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± tahrip etmek ve aranan ÅŸahÄ±slarÄ± yakalamak amacÄ±yla operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Operasyon icra edilen bÃ¶lgede yaÅŸayanlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince saat 06.30'dan itibaren Yardere Mahallesi'nde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n saat 16.00 itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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