18:57, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

KurtulmuÅŸ: TSK siyasetin iÃ§erisine asla girmeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ,Â Bakanlar KuruluÂ toplantÄ±sÄ±na verilen arada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, HÃ¼rriyet gazetesinin manÅŸeti ile ilgili olarak, "Ã–yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki birileri TÃ¼rkiye'de sivil siyasi iradeyle, hÃ¼kÃ¼metle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin uyumlu bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor. BirileriÂ 15 Temmuz'daki o felaketten sonra TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin itibarÄ±nÄ± yerle bir eden o 15 Temmuz hain kalkÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin yeniden itibar kazanarak, yeniden halkla bÃ¼tÃ¼nleÅŸme sÃ¼recine girerek operasyonlar yapmasÄ±ndan, bu operasyonlarda da baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±ndan Ã¶yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki birileri rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor." ifadelerini kulandÄ±.

"TSK, SÄ°YASETÄ°N Ä°Ã‡ERSÄ°NE ASLA GÄ°RMEYECEKTÄ°R"

KurtulmuÅŸ "Suyun altÄ±ndan Ã§ok sular geÃ§ti, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±. TÃ¼rkiye'de bundan sonra sivil irade, yani hÃ¼kÃ¼met, milletin vermiÅŸ olduÄŸu yetkiye dayanarak iÅŸinin baÅŸÄ±ndadÄ±r." diyerek, "Millet, milli iradenin yegane koruyucusu, yegane kollayÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r. 15 Temmuz'da da bunu gÃ¶stermiÅŸtir. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri de hÃ¼kÃ¼metin, sivil iradenin, milletin gÃ¶rev vermiÅŸ olduÄŸu, yetkilendirmiÅŸ olduÄŸu iradenin emrinde gÃ¶revlerini yapan TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kuruluÅŸlarÄ±ndan birisidir. Siyasetin iÃ§erisine asla girmeyecektir. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ni kimsenin de siyasetin iÃ§ine sokmaya gÃ¼cÃ¼ yetmez." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

IKBY BAYRAÄžININ GÃ–NDERE Ã‡EKÄ°LMESÄ° KONUSU

IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin ziyareti sÄ±rasÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶ndere Ã§ekilmesi ile ilgili olarak da KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°lk kez Ã§ekilmiyor. SayÄ±n Barzani, TÃ¼rkiye'ye her geldiÄŸinde bu diplomatik uygulama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hem Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin bayraÄŸÄ± hem Irak bayraÄŸÄ± hem de TÃ¼rk bayraÄŸÄ±, Ã¼Ã§ bayrak asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶nceki uygulamalarda da bÃ¶yle olmuÅŸtur. Daha Ã¶nceki ziyaretlerde de aynÄ± uygulama olmuÅŸtur, bu uygulama diplomatik teamÃ¼llere uygundur."

AVUSTURYA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI KURZ'UN AÃ‡IKLAMALARI

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Enformasyon BakanÄ± Kurz'un aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendirenÂ BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye'nin CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±, yeni hÃ¼kÃ¼met sistemi modeli iÃ§erisindeki hÃ¼kÃ¼met baÅŸÄ±nÄ± seÃ§ebilecekleri bir referandumun, ne yÃ¶nde oy kullanacaklarsa kullansÄ±nlar, orada yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na aÃ§Ä±k olmasÄ± demokrasinin bir gereÄŸidir. Buna mani olmak ya da buna mani olmaya iliÅŸkin sÃ¶z sÃ¶ylemek demokrasiyi eksik, yanlÄ±ÅŸ anlamaktÄ±r." dedi.