19:28, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m-Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin perde arkasÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± (IKBY) Mesut Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m-Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile iliÅŸkiler, baÅŸta gÃ¼venlik ve ekonomi olmak Ã¼zere tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Irak ve bÃ¶lgedeki geliÅŸmeler ile terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ± da gÃ¼ndeme geldi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, terÃ¶r gruplarÄ±yla ortak mÃ¼cadele konusunda atÄ±lacak ilave adÄ±mlar Ã¼zerinde duruldu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.