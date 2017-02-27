Eski Başkan Bush'tan Trump'a eleştiri

Eski ABD başkanlarından George W. Bush, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının Rusya hükümeti ile “çok yakın ilişkilileri” olduğu yönündeki iddialara atıfta bulunarak "Hepimizin bazı cevaplara ihtiyacı var." dedi.
Eski Başkan Bush, NBC kanalında yayınlanan “Today” programına katılarak Trump yönetimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bush, Trump’ın seçim kampanyası döneminde Rusya ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Hepimizin bazı cevaplara ihtiyacı var." dedi.
Trump hakkında ilgili kurumların soruşturma yürüttüğüne dikkati çeken Bush, "Bu kurumlar tarafından ulaşılacak sonuç benim sözlerimden daha önemli." diye konuştu.
Bush kendisine yöneltilen ısrarlı sorular üzerine ise, "Soruları yanlış kişiye yöneltiyorsunuz. Avukat değilim ve kuralları bilmiyorum." ifadesini kullandı.
Ayrıca Bush, Trump’a yönelik eleştirilerini son günlerde sıkça tartışılan ABD’nin göçmen politikasına yönelik yorumlarıyla devam ettirdi.
Trump’ın göreve gelmesinin ardından yedi Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı vize yasağına tepki gösteren Bush, "Ben göçmenlere kapısını açan bir politikayı destekliyorum." diye konuştu.
Bush, ABD’nin göçmenlerin ülkeye girişini yasaklamasını “zayıflık” şeklinde değerlendiren Bush, şunları kaydetti:
“Eğer zayıf görünürsek teröre karşı mücadele edemeyiz. ABD serbest toplum anlayışından taviz vermemelidir. Aksi taktirde düşmanı yenmek zor olacaktır. Düşman bizim zayıflıklarımızı kullanmasını çok iyi beceriyor.”
Öte yandan Bush, Trump ve ABD basını arasında yaşanan gerginlikten dolayı da Trump’ı eleştirdi.
Bush, Trump’ın “Medya halkın düşmanı” şeklindeki sözlerine tepki göstererek, bu sözlerin ABD değerleriyle uyuşmadığını savundu.
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Eski ABD başkanlarından Bush, Başkan Trump’ın seçim kampanyasının Rusya hükümeti ile “çok yakın ilişkilileri” olduğu yönündeki iddialara atıfta bulunarak "Hepimizin bazı cevaplara ihtiyacı var" dedi
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