YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonundaÂ Anadolu ÃœniversitesiÂ veÂ Ankara ÃœniversitesiÂ iÅŸbirliÄŸi ile ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ±'na giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.
Mevcut YabancÄ± Dil SÄ±navÄ±nÄ±n (YDS) yanÄ±nda, adayÄ±n alanÄ±ndaki (fen ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler, saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda) dil yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik akademik yabancÄ± dil sÄ±navÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n giriÅŸ belgeleri, "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±.
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim ve doÃ§entlik sÄ±navÄ±na baÅŸvuran adaylar, yabancÄ± dil seviyesini tespit ettirmek isteyenler, Ã¼niversitelerce kendilerinden dil yeterliliÄŸi puanÄ± istenen Ã¶ÄŸrenciler ve diÄŸer adaylar katÄ±lacak.
5 Mart'ta 35 sÄ±nav merkezinde saat 09.30'da baÅŸlayacak sÄ±navÄ±n sorularÄ± Ankara Ãœniversitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanacak. SÄ±nav organizasyonunu ise Anadolu Ãœniversitesi gerÃ§ekleÅŸtirecek.
SÄ±navda adaylara, Ã§oktan seÃ§meli ve beÅŸ cevap ÅŸÄ±klÄ± 80 soru sorulacak ve 180 dakika sÃ¼re verilecek. AdaylarÄ±n, sÄ±navda yapacaklarÄ± iÅŸaretlemeler ve yazacaklarÄ± yazÄ±lar iÃ§in yanlarÄ±nda, koyu yazan siyah kurÅŸun kalem ve iz bÄ±rakmayan silgi bulundurmasÄ± gerekiyor.
Ä°lgili mevzuat dÃ¼zenlemelerinde ve YDS'de uygulandÄ±ÄŸÄ± gibi adaylarÄ±n sÄ±navda, doktora baÅŸvuru sÃ¼reci iÃ§in en az 55, doÃ§entlik baÅŸvuru sÃ¼reci iÃ§in ise en az 65 puan almasÄ± gerekecek.
Bu dÃ¶nem iÃ§in sadece Ä°ngilizce alanÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±nav, gelecek dÃ¶nemlerde Almanca, FransÄ±zca, ArapÃ§a olarak da geniÅŸletilerek, yÄ±lda iki kez dÃ¼zenlenecek.
Ã–te yandan mevcut YDS devam edecek, adaylar her iki sÄ±nava da girebilecek ve her iki sÄ±navÄ±n da eÅŸit geÃ§erliliÄŸi olacak.
YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'na toplam 92 bin 904 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± iÃ§in 165 bin 326 gÃ¶rÃ¼ÅŸ geldi. Bize aktarÄ±lanlar, bir tecrÃ¼benin Ã¼rÃ¼nÃ¼. Bu tecrÃ¼beleri dikkate alarak daha iyi bir mÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak
MEB 2017 hedeflerini belirledi. MEB, 2017 yÄ±lÄ±nda okul Ã¶ncesi ve ilkokullarda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesini hedefliyor.
Ã–SYM'den YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, "Ã§ipli kimlik kartÄ±" ile girmesinin zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, tercih baÅŸvurularÄ± KPSS iÃ§in 21 Haziran-3 Temmuz'da, EKPSS iÃ§in ise 12-21 Temmuz'da yapÄ±lacak
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±