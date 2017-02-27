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21:19, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
EÄŸitim
19:37, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

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YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi


YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonundaÂ Anadolu ÃœniversitesiÂ veÂ Ankara ÃœniversitesiÂ iÅŸbirliÄŸi ile ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ±'na giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.

Mevcut YabancÄ± Dil SÄ±navÄ±nÄ±n (YDS) yanÄ±nda, adayÄ±n alanÄ±ndaki (fen ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler, saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda) dil yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik akademik yabancÄ± dil sÄ±navÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n giriÅŸ belgeleri, "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±.

YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim ve doÃ§entlik sÄ±navÄ±na baÅŸvuran adaylar, yabancÄ± dil seviyesini tespit ettirmek isteyenler, Ã¼niversitelerce kendilerinden dil yeterliliÄŸi puanÄ± istenen Ã¶ÄŸrenciler ve diÄŸer adaylar katÄ±lacak.

5 Mart'ta 35 sÄ±nav merkezinde saat 09.30'da baÅŸlayacak sÄ±navÄ±n sorularÄ± Ankara Ãœniversitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanacak. SÄ±nav organizasyonunu ise Anadolu Ãœniversitesi gerÃ§ekleÅŸtirecek.

SÄ±navda adaylara, Ã§oktan seÃ§meli ve beÅŸ cevap ÅŸÄ±klÄ± 80 soru sorulacak ve 180 dakika sÃ¼re verilecek. AdaylarÄ±n, sÄ±navda yapacaklarÄ± iÅŸaretlemeler ve yazacaklarÄ± yazÄ±lar iÃ§in yanlarÄ±nda, koyu yazan siyah kurÅŸun kalem ve iz bÄ±rakmayan silgi bulundurmasÄ± gerekiyor.

Ä°LK OLARAK Ä°NGÄ°LÄ°ZCE DÄ°LÄ°NDE YAPILACAK

Ä°lgili mevzuat dÃ¼zenlemelerinde ve YDS'de uygulandÄ±ÄŸÄ± gibi adaylarÄ±n sÄ±navda, doktora baÅŸvuru sÃ¼reci iÃ§in en az 55, doÃ§entlik baÅŸvuru sÃ¼reci iÃ§in ise en az 65 puan almasÄ± gerekecek.

Bu dÃ¶nem iÃ§in sadece Ä°ngilizce alanÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±nav, gelecek dÃ¶nemlerde Almanca, FransÄ±zca, ArapÃ§a olarak da geniÅŸletilerek, yÄ±lda iki kez dÃ¼zenlenecek.

Ã–te yandan mevcut YDS devam edecek, adaylar her iki sÄ±nava da girebilecek ve her iki sÄ±navÄ±n da eÅŸit geÃ§erliliÄŸi olacak.

YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'na toplam 92 bin 904 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular YÃ–K YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±
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