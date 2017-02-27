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19:47, 27 Şubat 2017 Pazartesi

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AB'den Kuzey Kore’ye ilave yaptırımlar
AB'den Kuzey Kore’ye ilave yaptırımlar

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik ilave yaptırımları karara bağladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik ilave yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak ilave yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkenin Kuzey Kore'yle kömür, demir ve demir cevheri ticareti sınırlandırılırken, bu ülkeden bakır, nikel, gümüş ve çinko ithalatı yasaklandı.

Kuzey Kore ulaştırma sektörüne yönelik olarak helikopter ve gemi satışı yasaklanırken, finans sektörüne yönelik sınırlandırmaların daha sıkı uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek eğitim ve bilimsel çalışmaların ve işbirliklerinin durdurulması karara bağlandı.



İlgili Konular avrupa birliği AB Kuzey Kore
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