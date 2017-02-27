CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Azimov'u kabul etti

KurtulmuÅŸ: TSK siyasetin iÃ§erisine asla girmeyecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, HÃ¼rriyet gazetesinin manÅŸeti ile ilgili olarak, "Ã–yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki birileri TÃ¼rkiye'de sivil siyasi iradeyle, hÃ¼kÃ¼metle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin uyumlu bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor. Siyasetin iÃ§erisine asla girmeyecektir. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ni kimsenin de siyasetin iÃ§ine sokmaya gÃ¼cÃ¼ yetmez" dedi