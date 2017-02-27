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21:19, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
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19:55, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Azimov'u kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Azimov'u kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul etti.

Beylerbeyi SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen kabulde, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ve Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k da yer aldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren kabul, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan Rustam Azimov
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