NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, sınır hattında şiddetin devam etmesinden dolayı endişe duyduğunu belirterek, "Gerginlikten kaçınmak önemli. Çünkü bu sorunun askeri bir çözümü yok." dedi.
Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununa değindi. Sarkisyan ile NATO ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Dağlık Karabağ sorununu da görüştüklerini belirten Stoltenberg, "Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim. Gerginlikten kaçınmak önemli. Çünkü bu sorunun askeri bir çözümü yok." dedi.
Hem Ermenistan hem de Azerbeycan'ı müzakere masasına dönmeye ve sorunun barışçıl yollardan çözümü için beraber çalışmaya çağıran Genel Sekreter, NATO olarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) konuya ilişkin çabalarını desteklediklerini söyledi.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim" dedi
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