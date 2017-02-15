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Akıncı'dan Rumlara 'hızlı adım' çağrısı
Akıncı'dan Rumlara 'hızlı adım' çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rumlar adım atacaklarsa bir an evvel atmalı. O zaman görürler, masa tekrar kurulur mu kurulmaz mı? Kimse kendi mazeretlerinin arkasına saklanmasın" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta yapılacak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na gidişi öncesi Ercan Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Akıncı, Rum tarafının "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması ve bu nedenle dün yapılması planlanan liderler toplantısına katılmaması konusunda, "(Rumlar) Adım atacaklarsa bir an evvel atmalıdırlar. Bizim beklentimiz budur. O zaman görürler bakalım, adımları atarlarsa masa tekrar kurulur mu kurulmaz mı? Biz mazeret aramıyoruz. 'Türk tarafı mazeret üretiyor' diye kimse kendi mazeretlerinin arkasına saklanmasın." dedi. 

"MÜZAKERELERDEN KAÇMIŞ, MASAYI DAĞITMIŞ DEĞİLİZ"

Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs Türk tarafını küçümsemeye çalıştığını ifade eden Akıncı, "Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde ne kadar proaktif, yaratıcı adımlar atmış olsa da ve BM de bunu sürekli olarak kabul ettiği halde, yine getirip bütün meseleyi Türkiye’ye dayandırıyorlar. BM parametrelerinin en önemlilerinden bir tanesi Kıbrıs’ta Türkler ve Rumların aralarındaki ilişkinin bir azınlık çoğunluk ilişkisi olmadığı, bu ilişkinin iki eşit kurucu devlete dayalı siyasi eşitlik içinde bir ilişki olduğu konusunda çok nettir ve bu yıllardan beridir gelen BM parametresidir." diye konuştu.

Akıncı, şunları söyledi:

"Müzakerelerden kaçmış, masayı dağıtmış değiliz. Onlar bunu bu şekilde yaymaya çalışsalar da bu gerçek değil. Ancak müzakerelerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinin koşullarının yaratılması lazım. Biz her şart altında müzakerelerin sürgit olmasından, incir ipi gibi uzayıp gitmesinden, bu sürecin bir 50 yıl daha bu şekilde gitmesinden yana değiliz.” 



İlgili Konular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mustafa Akıncı rum
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