20:20, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

HSYK kararnamesi ile 454 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek KuruluÂ (HSYK) Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargÄ±da 427, idari yargÄ±da 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti.

HSYK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargÄ±da gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸen hakim ve savcÄ±larÄ±n listesi yayÄ±nlandÄ±.

Buna gÃ¶re, adli yargÄ±da 427 hakim ve savcÄ±nÄ±n yeni gÃ¶rev yeri belirlendi. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda, hakim ve savcÄ±lÄ±ktan kendi istekleriyle ayrÄ±ldÄ±ktan veya emekli olduktan sonra tekrar mesleÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸ baÅŸvurusu yapan 88 hakim ve savcÄ± da bulunuyor.

Ä°dari yargÄ±da ise 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n yeni gÃ¶rev yeri belirledi. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda da 8 eski hakim ve savcÄ± yer alÄ±yor.