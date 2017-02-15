HSYK kararnamesi ile 454 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek KuruluÂ (HSYK) Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargÄ±da 427, idari yargÄ±da 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti.
HSYK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargÄ±da gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸen hakim ve savcÄ±larÄ±n listesi yayÄ±nlandÄ±.
Buna gÃ¶re, adli yargÄ±da 427 hakim ve savcÄ±nÄ±n yeni gÃ¶rev yeri belirlendi. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda, hakim ve savcÄ±lÄ±ktan kendi istekleriyle ayrÄ±ldÄ±ktan veya emekli olduktan sonra tekrar mesleÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸ baÅŸvurusu yapan 88 hakim ve savcÄ± da bulunuyor.
Ä°dari yargÄ±da ise 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n yeni gÃ¶rev yeri belirledi. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda da 8 eski hakim ve savcÄ± yer alÄ±yor.
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargÄ±da 427, idari yargÄ±da 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti
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