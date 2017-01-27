Güncelleme: 22:33, 27 Şubat 2017 Pazartesi

Pentagon’un DEAŞ’ı yenme planı Beyaz Saray'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile mücadeleyi hızlandırmak üzere Pentagon’dan talep ettiği planın ilk halinin Beyaz Saray’a iletildiğini ve Savunma Bakanı Jim Mattis’in planla ilgili Beyaz Saray yetkililerine bugün brifing vereceğini bildirdi.

Davis, gazetecilere yaptığı açıklamalarda planın bir ön çalışma olduğunu ve detaylarının açıklanmayacağını söyledi.

Başkan Trump'a rehberlik etmek üzere hazırlanan DEAŞ’ı yenme planının ilk hali tamamlandığını belirten Davis, şunları ifade etti:

"Tabi ki daha önce de vurguladığım üç şeyi burada vurgulamak istiyorum. Birincisi bu plan daha bir ön çalışma. Başkanlık Genelgesinin talimatını verdiği şeydir. Daha geniş bir plan için bir çerçevedir. İkincisi bu sadece askeri plan değil aynı zamanda diplomatik, finansal, istihbarat, siber ve kamu diplomasisi dahil ulusal gücün tüm unsurlarını ilgilendiren bir plan ve başka kurumlarla ortaklaşa hazırlanan bir plan. Üçüncüsü bu plan gerçekten sadece Suriye ve Irak ile ilgili değil aynı zamanda bölgeler arası bir plan. DEAŞ’ı küresel çapta yenmekle ilgili."

Davis, planın Beyaz Saray’a iletildiğini ve Bakan Mattis’in planın raporuna ilişkin Trump’ın içinde yer almadığı Beyaz Saray Prensipler Komitesine bir sunum yapacağını dile getirdi.

Plandan çok şey beklenmemesini isteyen Davis, planın ön bir çalışma olduğunu, Pentagon’un planın detaylarını daha sonra kamu ile paylaşmayacağını belirtti.

TÜRKİYE VE RUSYA PLANDA YER ALIYOR

Planın gizli kalacağına vurgu yapan Davis, başta Türkiye ve Rusya olmak üzere DEAŞ ile mücadele konusunda bölgede rol sahibi olan ülkelerle diplomatik angajmanların planın önemli bir kısmını teşkil ettiğine dikkati çekti.

Davis, söz konusu planda Rakka'nın DEAŞ'tan alınması ile ilgili bir yol haritası çizip çizmediği yönündeki soruya cevap vermekten kaçınarak, Rakka için kararı verilmiş bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.