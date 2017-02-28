09:24, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 28 Åžubat 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek.

2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde SÄ±rbistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rasim Ljajic'i kabul edecek.

3- CHP, HDP ve MHP TBMM gruplarÄ± toplanacak.

4 - KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'nÄ±n konuÄŸu olacak.

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "28 Åžubat Darbesi, Toplumsal Etkileri ve Yeni Anayasa SÃ¼reci" konulu panelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak, Bafra'da ilÃ§e danÄ±ÅŸma meclisi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

EKONOMÄ°

1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, SÄ±rbistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ticaret, Turizm ve TelekomÃ¼nikasyon BakanÄ± Rasim LjajÄ±c ile bir araya gelecek.

2-TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, ocak ayÄ± dÄ±ÅŸ ticaret istatistiklerini ve geÃ§en yÄ±lÄ±n 4. Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin inÅŸaat iÅŸgÃ¼cÃ¼ girdi endekslerini aÃ§Ä±klayacak.

Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirvesi'nin Bakanlar Konseyi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve burada bir konuÅŸma yapacak.

2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca GenÃ§lik ParkÄ± Tiyatro Salonu'nda dÃ¼zenlenen "Sen Ben Yok TÃ¼rkiye Var" KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.

2- TRT'de yayÄ±nlanacak, OsmanlÄ± HanedanÄ±nÄ±n sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼ konu edinen "Bilun - SÃ¼rgÃ¼nÃ¼n Son TanÄ±ÄŸÄ±" isimli tek bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k belgeselin galasÄ± yapÄ±lacak.

Â SPOR

1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda KasÄ±mpaÅŸa, Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda Ã‡aykur Rizespor'u konuk edecek.

2- Voleybol CEV KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi'nde EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Dresdner, Uralochka-VakÄ±fBank ve FenerbahÃ§e-St Raphael Var VB maÃ§larÄ± oynanacak.

3- Hentbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â

Ã–ZEL HABER

1- "Ä°kinci el otoda garanti kapsamÄ± 10 bin kilometre"

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "(Ä°kinci El Motorlu Kara TaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n Ticareti HakkÄ±nda YÃ¶netmelik TaslaÄŸÄ±) DÃ¼zenleme hazÄ±r, referandumdan sonra yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z. DÃ¼zenlemede ÅŸu an garanti kapsamÄ± 10 bin kilometre"

- "(E-ticarette gÃ¼mrÃ¼k muafiyet oranlarÄ±nÄ±n 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi) Åžu an sistemi izliyoruz. GerektiÄŸi takdirde bununla ilgili yeni bir dÃ¼zenleme olabilir ama ÅŸu an iÃ§in 30 avro olarak devamÄ±ndan yanayÄ±z"

2- YHT'lerin sefer sayÄ±larÄ± artÄ±yor

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

- "TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž tarafÄ±ndan Ankara-Ä°stanbul, Ankara- EskiÅŸehir, Ankara-Konya, Konya-Ä°stanbul YHT hatlarÄ±nda gÃ¼nde toplam 40 olan sefer sayÄ±sÄ± 10 Mart'tan itibaren 50â€™ye Ã§Ä±karÄ±lacak"

- "Ankara-Ä°stanbul arasÄ±nda gÃ¼nde toplam 12 olan sefer sayÄ±sÄ± 14â€™e, Ankara-EskiÅŸehir 10â€™dan 12â€™ye, Ankara-Konya 14â€™den 20â€™ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Konya-Ä°stanbul arasÄ±nda ise aynÄ± ÅŸekilde 4 sefer yapÄ±lmaya devam edecek"

3- Trump'Ä±n yasaÄŸÄ±na takÄ±lan Muhammed Ali Jr. AA'ya gÃ¶zaltÄ± sÃ¼recini anlattÄ±

- ABD'li efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Ali Jr:

- "Ben AmerikalÄ±yÄ±m ama artÄ±k kendimi rahat ve gÃ¼vende hissetmiyorum"

- "Babam hayatta olsa 'Sen MÃ¼slÃ¼mansÄ±n. KonuÅŸ ve anayasamÄ±za kulak ver' derdi"

- "Din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n engellenmesi anayasaya aykÄ±rÄ±, yanlÄ±ÅŸ ve buna son verilmesi gerek"

- Ali Jr.'Ä±n annesi Khalilah:

- " Ä°slamÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± terÃ¶rist gibi gÃ¶rerek Ä°slamÄ± tehlikeye atÄ±yorlar. Ä°slam barÄ±ÅŸ demektir. HiÃ§bir din nefret ya da birilerini Ã¶ldÃ¼rmeyi Ã¶ÄŸretmez. MÃ¼slÃ¼man ya da deÄŸil, masum insanlara karÅŸÄ± deÄŸil, suÃ§lulara karÅŸÄ± harekete geÃ§in"

- Ailenin avukatÄ± Mancini:

- "En Ã¼zÃ¼cÃ¼ olansa benden tavsiye isteyen insanlarÄ±n havalimanlarÄ±nda 'Yalan sÃ¶ylemeli miyim, MÃ¼slÃ¼man deÄŸilim desem' diye sormalarÄ±"

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