TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 28 Åžubat 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek.
2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde SÄ±rbistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rasim Ljajic'i kabul edecek.
3- CHP, HDP ve MHP TBMM gruplarÄ± toplanacak.
4 - KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'nÄ±n konuÄŸu olacak.
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "28 Åžubat Darbesi, Toplumsal Etkileri ve Yeni Anayasa SÃ¼reci" konulu panelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak, Bafra'da ilÃ§e danÄ±ÅŸma meclisi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.
2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
3- TBMM Genel Kurulunda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
EKONOMÄ°
1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, SÄ±rbistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ticaret, Turizm ve TelekomÃ¼nikasyon BakanÄ± Rasim LjajÄ±c ile bir araya gelecek.
2-TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, ocak ayÄ± dÄ±ÅŸ ticaret istatistiklerini ve geÃ§en yÄ±lÄ±n 4. Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin inÅŸaat iÅŸgÃ¼cÃ¼ girdi endekslerini aÃ§Ä±klayacak.
Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirvesi'nin Bakanlar Konseyi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve burada bir konuÅŸma yapacak.
2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca GenÃ§lik ParkÄ± Tiyatro Salonu'nda dÃ¼zenlenen "Sen Ben Yok TÃ¼rkiye Var" KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.
2- TRT'de yayÄ±nlanacak, OsmanlÄ± HanedanÄ±nÄ±n sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼ konu edinen "Bilun - SÃ¼rgÃ¼nÃ¼n Son TanÄ±ÄŸÄ±" isimli tek bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k belgeselin galasÄ± yapÄ±lacak.
Â SPOR
1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda KasÄ±mpaÅŸa, Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda Ã‡aykur Rizespor'u konuk edecek.
2- Voleybol CEV KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi'nde EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Dresdner, Uralochka-VakÄ±fBank ve FenerbahÃ§e-St Raphael Var VB maÃ§larÄ± oynanacak.
3- Hentbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â
Ã–ZEL HABER
1- "Ä°kinci el otoda garanti kapsamÄ± 10 bin kilometre"
- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:
- "(Ä°kinci El Motorlu Kara TaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n Ticareti HakkÄ±nda YÃ¶netmelik TaslaÄŸÄ±) DÃ¼zenleme hazÄ±r, referandumdan sonra yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z. DÃ¼zenlemede ÅŸu an garanti kapsamÄ± 10 bin kilometre"
- "(E-ticarette gÃ¼mrÃ¼k muafiyet oranlarÄ±nÄ±n 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi) Åžu an sistemi izliyoruz. GerektiÄŸi takdirde bununla ilgili yeni bir dÃ¼zenleme olabilir ama ÅŸu an iÃ§in 30 avro olarak devamÄ±ndan yanayÄ±z"
2- YHT'lerin sefer sayÄ±larÄ± artÄ±yor
- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:
- "TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž tarafÄ±ndan Ankara-Ä°stanbul, Ankara- EskiÅŸehir, Ankara-Konya, Konya-Ä°stanbul YHT hatlarÄ±nda gÃ¼nde toplam 40 olan sefer sayÄ±sÄ± 10 Mart'tan itibaren 50â€™ye Ã§Ä±karÄ±lacak"
- "Ankara-Ä°stanbul arasÄ±nda gÃ¼nde toplam 12 olan sefer sayÄ±sÄ± 14â€™e, Ankara-EskiÅŸehir 10â€™dan 12â€™ye, Ankara-Konya 14â€™den 20â€™ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Konya-Ä°stanbul arasÄ±nda ise aynÄ± ÅŸekilde 4 sefer yapÄ±lmaya devam edecek"
3- Trump'Ä±n yasaÄŸÄ±na takÄ±lan Muhammed Ali Jr. AA'ya gÃ¶zaltÄ± sÃ¼recini anlattÄ±
- ABD'li efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Ali Jr:
- "Ben AmerikalÄ±yÄ±m ama artÄ±k kendimi rahat ve gÃ¼vende hissetmiyorum"
- "Babam hayatta olsa 'Sen MÃ¼slÃ¼mansÄ±n. KonuÅŸ ve anayasamÄ±za kulak ver' derdi"
- "Din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n engellenmesi anayasaya aykÄ±rÄ±, yanlÄ±ÅŸ ve buna son verilmesi gerek"
- Ali Jr.'Ä±n annesi Khalilah:
- " Ä°slamÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± terÃ¶rist gibi gÃ¶rerek Ä°slamÄ± tehlikeye atÄ±yorlar. Ä°slam barÄ±ÅŸ demektir. HiÃ§bir din nefret ya da birilerini Ã¶ldÃ¼rmeyi Ã¶ÄŸretmez. MÃ¼slÃ¼man ya da deÄŸil, masum insanlara karÅŸÄ± deÄŸil, suÃ§lulara karÅŸÄ± harekete geÃ§in"
- Ailenin avukatÄ± Mancini:
- "En Ã¼zÃ¼cÃ¼ olansa benden tavsiye isteyen insanlarÄ±n havalimanlarÄ±nda 'Yalan sÃ¶ylemeli miyim, MÃ¼slÃ¼man deÄŸilim desem' diye sormalarÄ±"
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde TÃœSÄ°AD Ã¼yelerini kabul edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edilmesini deÄŸerlendiren ABD'li CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, ortak demokratik deÄŸerler temelinde her zaman TÃ¼rk-Amerikan ittifakÄ±nÄ± savunduÄŸu vurgusunu yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain'i kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AmerikalÄ± SenatÃ¶r John McCain'i kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, Almanya ziyareti kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak. Irak'ta ise Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Almanya'da temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ'taki MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AB dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Malta'da resmi temaslarda bulunacak.