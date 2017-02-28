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BM'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı
BM'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese zarar verecek eylemlerden kaçınma ve müzakerelere dönme çağrısı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarına ilişkin, taraflara ateşkes anlaşmasına zarar verecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalardan endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Guterres'in Minsk Grubu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) tansiyonu düşürmek ve çatışmaların artmasını önlemek için gösterdiği çabalara destek verdiği belirtildi.

Guterres'in taraflara ateşkes anlaşmasına zarar verecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığı vurgulanan açıklamada, Genel Sekreter'in taraflardan Dağlık Karabağ sorununa barışçıl çözüm bulacak müzakerelere bir an önce yeniden başlamalarını istediği ifade edildi.

Ermenistan ordusu, 24 Şubat'ta gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlemişti. Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma çıkmıştı. Saldırı Azerbaycan askerlerince önlenmiş, Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ, 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilmişti. Bölgede, Ermenistan dahil hiçbir ülkenin tanımadığı sözde bir devlet kurulmuştu.



İlgili Konular ermenistan azerbaycan
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