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09:48, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

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Ã‡anakkale'de yoÄŸun sis
Ã‡anakkale'de yoÄŸun sis

Ã‡anakkale'de etkili olan yoÄŸun sis, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Lapseki ilÃ§esinde akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve etkisini arttÄ±ran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasÄ±ndaki feribot seferleri geÃ§ici olarak durduruldu.

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±ndaki deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan GESTAÅž A.Åž. yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardÄ±ndan feribot seferlerinin yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Feribotla karÅŸÄ± yakaya geÃ§mek isteyen araÃ§lar Lapseki iskelesi Ã¶nÃ¼nde kuyruÄŸa girmeye baÅŸladÄ±.

DiÄŸer hatlardaki seferlerde ise ÅŸu ana kadar aksama yaÅŸanmadÄ±.



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