09:57, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye'den Kurzâ€™un aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurzâ€™un,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik ifadelerine iliÅŸkin, bir soruya verdiÄŸi cevabÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurzâ€™un, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 16 Nisan 2017 tarihinde Ã¼lkemizde gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ referandumÂ sÃ¼reci kapsamÄ±nda Avusturya'daÂ seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±Â yapmasÄ±nÄ±n istenmediÄŸine dair aÃ§Ä±klamasÄ±, Avusturyaâ€™nÄ±n baÄŸlÄ± olmasÄ± beklenen demokrasinin evrensel ilkeleriyle hiÃ§bir ÅŸekilde baÄŸdaÅŸmamakta ve adÄ± geÃ§enin Ã¶nyargÄ±lÄ± ve Ã§ifte standartlara dayalÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yeni bir Ã¶rneÄŸini oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu sorumsuz ve haddini aÅŸan ifadeleri ve arkasÄ±ndaki Ã§arpÄ±k zihniyeti kabul etmiyoruz."

"Ä°BRET VE ENDÄ°ÅžE VERÄ°CÄ°"

â€‹â€‹YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'deki seÃ§im sÃ¼reÃ§lerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n demokrasinin bir gereÄŸi olduÄŸunu vurgulayan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Bu sÃ¼recin Avusturya iÃ§ politikasÄ±yla hiÃ§bir ilgisi bulunmamaktadÄ±r. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kurz'un iddiasÄ±nÄ±n aksine, entegrasyona asÄ±l zararÄ± veren TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n demokratik haklarÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik bu tÃ¼r ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± sÃ¶ylemlerdir. Tamamen yanlÄ±ÅŸ muhakemeye dayalÄ± bu aÃ§Ä±klamanÄ±n aynÄ± zamanda entegrasyon konularÄ±ndan da sorumlu olan bir Bakanâ€™dan gelmesi ibret ve endiÅŸe vericidir." diye konuÅŸtu.

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "IrkÃ§Ä± yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ve Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± radikal partileri dahi geride bÄ±rakan Kurz'un ÅŸahsi siyasi emelleri iÃ§in Ã¼lkemizi malzeme ederek yeniden gÃ¼ndem yaratma Ã§abasÄ± iÃ§inde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.