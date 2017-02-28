Esed rejimi, DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Suriye’de Beşşar Esed rejimi güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın DEAŞ’a karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.
Bab’dan bildirildiğine göre, Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep’in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini DEAŞ’tan aldı.
DEAŞ, rejim güçlerine kayda değer bir direniş göstermedi.
İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK’nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı.
Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzegahı kesti.
Rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için DEAŞ’la arasına tampon bölge oluşturdu.
Türkiye, DEAŞ’a karşı ortak mücadele çerçevesinde Rakka operasyonunu birlikte gerçekleştirmeyi teklif etmişti.
Türkiye bir taraftan da Münbiç’teki PYD/PKK üyelerinin ilçeyi terketmesi ve ABD yönetiminin bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi için baskı yapıyor.
Son gelişmelerin ardından, ilçeye ulaşan rejim güçlerinin, iç savaşta yoğun bir işbirliği yaptığı örgüte bölgede tutunması için doğrudan destek verme ihtimali de güçlendi.
Suriyeli muhalifler, Beşşar Esed rejimi ve DEAŞ arasındaki işbirliğine ilişkin kanıtları BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'ya sunduklarını açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini, Avrupa hakkında, "Ortak savunma ve dış politika hususunda ilerleme kaydetmek lazım" dedi
Fetih Hareketi Genel Sekreteri Racub'un Mısır'a girişine izin verilmedi
İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Şaheyi Sebz gazetesi kapatıldı.
Suriye'de rejim güçleri, Bab’daki Fırat Kalkanı güçleri ile Rakka yönündeki DEAŞ'lılar arasında tampon bölge kurdu
BM Genel Sekreteri Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese zarar verecek eylemlerden kaçınma ve müzakerelere dönme çağrısı yaptı
89. Oscar Ödülleri Töreni'nde gecenin ilk ödülü olan "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü, "Moonlight"taki performansıyla Müslüman oyuncu Mahershala Ali'nin oldu
ABD Başkanı Trump’ın, DEAŞ ile mücadeleyi hızlandırmak üzere Pentagon’dan talep ettiği planın ilk hali Beyaz Saray'a iletildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rumlar adım atacaklarsa bir an evvel atmalı. O zaman görürler, masa tekrar kurulur mu kurulmaz mı? Kimse kendi mazeretlerinin arkasına saklanmasın" dedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim" dedi
AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik ilave yaptırımları karara bağladı
Eski ABD başkanlarından Bush, Başkan Trump’ın seçim kampanyasının Rusya hükümeti ile “çok yakın ilişkilileri” olduğu yönündeki iddialara atıfta bulunarak "Hepimizin bazı cevaplara ihtiyacı var" dedi
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesine izin verilmeyeceğini bildirdi
Güney Kore şirketi, ülkeye Amerikan anti-füze savunma sisteminin yerleştirmesine olanak sağlayacak arazi takasını onayladı
Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Dodik, Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılmasını "Bosna Hersek'e yönelik en ağır saldırı" olarak nitelendirdi
Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda 2 Ukrayna askeri öldü, 4 asker yaralandı