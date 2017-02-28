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Esed rejimi, DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak
Esed rejimi, DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Suriye'de rejim güçleri, Bab’daki Fırat Kalkanı güçleri ile Rakka yönündeki DEAŞ'lılar arasında tampon bölge kurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye’de Beşşar Esed rejimi güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın DEAŞ’a karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.

Bab’dan bildirildiğine göre, Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep’in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini DEAŞ’tan aldı.

DEAŞ, rejim güçlerine kayda değer bir direniş göstermedi.

İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK’nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı.

Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzegahı kesti.

Rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için DEAŞ’la arasına tampon bölge oluşturdu.

Türkiye, DEAŞ’a karşı ortak mücadele çerçevesinde Rakka operasyonunu birlikte gerçekleştirmeyi teklif etmişti.

MÜNBİÇ'TE REJİMİN ROLÜ

Türkiye bir taraftan da Münbiç’teki PYD/PKK üyelerinin ilçeyi terketmesi ve ABD yönetiminin bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi için baskı yapıyor.

Son gelişmelerin ardından, ilçeye ulaşan rejim güçlerinin, iç savaşta yoğun bir işbirliği yaptığı örgüte bölgede tutunması için doğrudan destek verme ihtimali de güçlendi. ​



İlgili Konular Suriye DEAŞ
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