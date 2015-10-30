10:13, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°hracat Ocak ayÄ±nda yÃ¼zde 18,1 arttÄ±





TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara, ithalat yÃ¼zde 15,9 artÄ±ÅŸla 15 milyar 586 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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