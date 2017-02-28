10:19, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ± baÅŸlÄ±yor





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–KK) ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±nÂ ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼nÂ baÅŸlÄ±yor.Â DURUÅžMAYA ZEKAÄ° AKSAKALLI DA KATILACAK Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmada, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ±, ÅŸehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan Astsubay Ä°smail OÄŸuz, mÃ¼ÅŸteki olarak yer alacak.Â SanÄ±klar hakkÄ±nda "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§larÄ±ndanÂ dÃ¶rder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â talep ediliyor. AyrÄ±ca, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmakla" da suÃ§lanan sanÄ±klarÄ±n 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

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