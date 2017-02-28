Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ± baÅŸlÄ±yor

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–KK) ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±nÂ ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼nÂ baÅŸlÄ±yor.Â
Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmada, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ±, ÅŸehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan Astsubay Ä°smail OÄŸuz, mÃ¼ÅŸteki olarak yer alacak.Â
SanÄ±klar hakkÄ±nda "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§larÄ±ndanÂ dÃ¶rder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±Â talep ediliyor.
AyrÄ±ca, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmakla" da suÃ§lanan sanÄ±klarÄ±n 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 13. EÄ°T Zirvesi Bakanlar Konseyi iÃ§in Pakistan'a gitti
AYM, CHP'nin 6770 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un bazÄ± maddelerinin iptali istemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara yÃ¼kseldi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kurzâ€™un, referandum sÃ¼recinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Avusturyaâ€™da seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmasÄ±nÄ±n istenmediÄŸine dair aÃ§Ä±klamasÄ±, demokrasinin evrensel ilkeleriyle baÄŸdaÅŸmÄ±yor" dedi
Ã‡anakkale'de etkili olan yoÄŸun sis, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor.
ElazÄ±ÄŸ'Ä±n AÄŸÄ±n Belediyesi, nÃ¼fusu arttÄ±rmak amacÄ±yla ikametini ilÃ§eye aldÄ±ran Ã§iftlerin dÃ¼ÄŸÃ¼n masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama kararÄ± aldÄ±
DÃ¼nyada sadece Halfeti ilÃ§esinde yetiÅŸen ancak ekolojik deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle Ã¼retimi durma noktasÄ±na gelen karagÃ¼l, ÅžanlÄ±urfa'daki seralarda Ã¼retilip, dÃ¼nya pazarÄ±na sunulacak
Malatya Adliyesinde, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla 23 ilde baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda maÄŸdur Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in adli gÃ¶rÃ¼ÅŸme odalarÄ± oluÅŸturuldu
Postmodern darbe' olarak da adlandÄ±rÄ±lan 28 Åžubatâ€™Ä±n Ã¼zerinden 20 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸte 28 Åžubat darbesinde ve o dÃ¶nemde yaÅŸananlardan satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dÃ¼nyaca tanÄ±nan eseri Mesnevi'yi Svahilice yayÄ±mladÄ±
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargÄ±da 427, idari yargÄ±da 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eski baÅŸbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Twitter hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±mladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul etti
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±