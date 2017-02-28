10:03, 28 Şubat 2017 Salı

İran'da reformistlere yakın gazete kapatıldı





İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Şaheyi Sebz gazetesi kapatıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Kum kenti merkezli ulusal gazete Şaheyi Sebz'in yayımlanması kentteki başsavcılığın kararıyla süresiz olarak durduruldu. Kapatma kararının gazetede cumartesi günü yayımlanan bir yazıda Nirugah Mahallesi sakinlerine hakaret edildiği gerekçesiyle alındığı belirtildi. Gazetenin genel yayın yönetmeni hakkında da gözaltı kararı verildi. Şaheyi Sebz gazetesi tarafından yapılan açıklamada, "'Çocuğum yalnız başına Nirugah Mahallesi'ne gitme' başlıklı yazı, sözü edilen mahalle sakinlerini rahatsız etmiş ve üzmüştür. Tüm Kum kenti halkından ve özellikle Nirugah Mahallesi sakinlerinden özür diliyor, yazıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Reformistlere yakınlığıyla bilinen gazetede cumartesi günü yayımlanan yazıda, Nirugah'da mahalle sakinlerinin rastgele silah atmaları eleştirilmiş, "Çocuğum Nirugah ormanına silahsız girme. Orada hayvanlar olduğu için mi diyeceksin? Hayır. İnsanlar var. Sabah sabah Kalaşnikof kullanıyorlar." ifadeleri yer almıştı.

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