10:39, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Fetih Genel Sekreteri MÄ±sÄ±r'a alÄ±nmadÄ±





Fetih Hareketi Genel Sekreteri Racub'un MÄ±sÄ±r'a giriÅŸine izin verilmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Fetih Hareketi Genel Sekreteri Cibril er-Racub'un MÄ±sÄ±r'a giriÅŸine izin vermediÄŸi bildirildi. Racub'a yakÄ±n kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶rle ilgili bir konferansa katÄ±lmak iÃ§in ÃœrdÃ¼n'den MÄ±sÄ±r'a geÃ§en Racub'un, UluslararasÄ± Kahire HavaalanÄ±'nda MÄ±sÄ±r'a giriÅŸine izin verilmedi. Ã–te yandan UluslararasÄ± Kahire HavaalanÄ± emniyet gÃ¼Ã§leri de, aynÄ± zamanda Filistin Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± olan Racub'un MÄ±sÄ±r'a alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÃœrdÃ¼n'e geri gÃ¶nderildiÄŸini aktardÄ±. Racub'un MÄ±sÄ±r'a giriÅŸine izin verilmemesinin sebebi hakkÄ±nda ise herhangi bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

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