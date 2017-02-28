10:39, 28 Şubat 2017 Salı

Fetih Genel Sekreti Mısır'a alınmadı





Fetih Hareketi Genel Sekreteri Racub'un Mısır'a girişine izin verilmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır yönetiminin Fetih Hareketi Genel Sekreteri Cibril er-Racub'un Mısır'a girişine izin vermediği bildirildi. Racub'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, terörle ilgili bir konferansa katılmak için Ürdün'den Mısır'a geçen Racub'un, Uluslararası Kahire Havaalanı'nda Mısır'a girişine izin verilmedi. Öte yandan Uluslararası Kahire Havaalanı emniyet güçleri de, aynı zamanda Filistin Futbol Federasyonu Başkanı olan Racub'un Mısır'a alınmadığını ve Ürdün'e geri gönderildiğini aktardı. Racub'un Mısır'a girişine izin verilmemesinin sebebi hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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