10:37, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

AYM'den CHP'nin baÅŸvurusuna ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa MahkemesiÂ (AYM),Â CHP'nin 6770 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un bazÄ± maddelerinin iptali istemiyle yaptÄ±ÄŸÄ±Â baÅŸvuruyu reddetti.

CHP, sÃ¶z konusu kanunun 6. maddesindeki 2828 sayÄ±lÄ± Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geÃ§ici 15. madde ile 38. maddesindeki 655 sayÄ±lÄ± UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'ye eklenen geÃ§ici 9. maddenin ÅŸekil bakÄ±mÄ±ndan AnayasanÄ±n 2, 11, 87 ve 88. maddelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla iptalleri ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼klerinin durdurulmasÄ± talebiyle AYM'ye baÅŸvurmuÅŸtu.

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, YÃ¼ksek Mahkeme, "Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle CHP'nin baÅŸvurusuna ret kararÄ± verdi.

Kararda, kanunun 6. maddesindeki Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geÃ§ici 15. madde ile gerÃ§eÄŸe uygun olmayan belge ve saÄŸlÄ±k kurulu raporu kullanÄ±mÄ± nedeniyle yapÄ±lan Ã¶demeler hariÃ§ olmak Ã¼zere, bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihe kadar bu kanunun ek 7. maddesi kapsamÄ±nda fazla ve yersiz Ã¶denen ve geri alÄ±nmasÄ± gereken tutarlar ile bunlardan doÄŸan faizlerin terkin olduÄŸu, bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce bu kapsamda tahsil edilmiÅŸ olan tutarlar bakÄ±mÄ±ndan ilgili kiÅŸiler lehine hiÃ§bir ÅŸekilde alacak hakkÄ± doÄŸmadÄ±ÄŸÄ± ve yapÄ±lan tahsilatlarÄ±n iade edilemeyeceÄŸi, aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olan davalarda da yargÄ±lama gideri ile vekalet Ã¼cretine hÃ¼kmolunmayacaÄŸÄ± ve hÃ¼kmolunanlarÄ±n tahsil edilemeyeceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Kanunun 38. maddesindeki UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'ye eklenen "YabancÄ± bayrak Ã§ekilmiÅŸ olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na geÃ§iÅŸine iliÅŸkin istisnalar" baÅŸlÄ±klÄ± geÃ§ici 9. maddede ise yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan veya yabancÄ± bayrak Ã§ekilmiÅŸ olan TÃ¼rk GÃ¼mrÃ¼k Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarÄ±nda yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, TÃ¼rkiyeâ€™deki gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ithali ile kayÄ±t ve tesciline iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemlerin, 492 sayÄ±lÄ± HarÃ§lar Kanunu'na baÄŸlÄ± 8 sayÄ±lÄ± tarifede yer alan baÄŸlama kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ruhsatnamelerinden alÄ±nacak harÃ§lar hariÃ§ olmak Ã¼zere, gÃ¼mrÃ¼k vergisi dahil her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim, harÃ§, fon ve paylardan mÃ¼stesna olacaÄŸÄ±, bu kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, TÃ¼rkiye'ye ithali veya kayÄ±t ve tescili Ã¶ncesi dÃ¶nemlere iliÅŸkin olarak, bunlarÄ± TÃ¼rkiye'ye ithal edenler veya adlarÄ±na kayÄ±t ve tescil ettirenler hakkÄ±nda bunlarÄ±n ediniminden kaynaklÄ± vergi incelemesi veya tarhiyat yapÄ±lamayacaÄŸÄ±, daha Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan tarhiyatlardan varsa aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ davalardan feragat edilmesi kaydÄ±yla vazgeÃ§ileceÄŸi, tahakkuk eden tutarlarÄ±n terkin edileceÄŸi, tahsil edilen tutarlarÄ±n ret ve iade edilmeyeceÄŸi, maddenin uygulamasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirlemeye Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetkili olduÄŸunun Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

DAVA DÄ°LEKÃ‡ESÄ°NDEKÄ° Ä°DDÄ°ALAR

Dava dilekÃ§esinde, bu dÃ¼zenlemelerin af niteliÄŸini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, TBMM Genel Kurulu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi sÄ±rasÄ±nda kabulÃ¼ iÃ§in AnayasanÄ±n 87. maddesi gereÄŸince Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸunun aranmasÄ± gerekmesine raÄŸmen bu gerekliliÄŸin oylama sÄ±rasÄ±nda yerine getirilmediÄŸi, Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 92. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda, "Genel veya Ã¶zel af alanÄ±nÄ±n iÃ§eren tasarÄ± veya tekliflerin Genel Kurul'da kabulÃ¼ TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'Ã¼ Ã§oÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Gerekli Ã§oÄŸunluk sÃ¶z konusu tasarÄ± veya tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tÃ¼mÃ¼nÃ¼n oylamasÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± aranÄ±r. TasarÄ± veya teklif hakkÄ±nda verilen genel veya Ã¶zel af ilanÄ±nÄ± iÃ§eren deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesinin kabulÃ¼ halinde, kabul iÃ§in gerekli beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸun tespiti iÃ§in bu Ã¶nergenin oylanmasÄ± aÃ§Ä±k oylama suretiyle tekrarlanÄ±r," denildiÄŸi, dava konusu kurallarÄ±n TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu yani 330 milletvekilinin oyu ile kabul edilmemesi nedeniyle, Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸe ve Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu, oylamanÄ±n Anayasada Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã§oÄŸunlukla yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± AnayasanÄ±n 87. maddesinin de ihlal edildiÄŸi, bu suretle AYM'nin ÅŸekil bakÄ±mÄ±nda denetim alanÄ±na giren bir durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve bu durumun hukuk devleti ilkeleri ile de baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek bu dÃ¼zenlemelerin ÅŸekil yÃ¶nÃ¼nden Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunun iddia edildiÄŸi belirtildi.

AnayasanÄ±n 148. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda, kanunlarÄ±n ÅŸekil bakÄ±mÄ±ndan denetlenmesinin son oylamanÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã§oÄŸunlukla yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± hususu ile sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu, 88. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda, kanun, tasarÄ± ve tekliflerinin TBMM"de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lme usul ve esaslarÄ±nÄ±n Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼kle dÃ¼zenleneceÄŸinin belirtilmekte olduÄŸu ifade edilen kararda, AnayasanÄ±n "ToplantÄ± ve karar yeter sayÄ±sÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 96. maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda, "TBMM, yapacaÄŸÄ± seÃ§imler dahil bÃ¼tÃ¼n iÅŸlerinde Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 3'te biri ile toplanÄ±r. TBMM, Anayasada baÅŸkaca bir hÃ¼kÃ¼m yoksa, toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸu ile karar verir ancak karar yeter sayÄ±sÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 4'te birinin bir fazlasÄ±ndan az olamaz." denildiÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Buna gÃ¶re, TBMM'nin toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± iÃ§in en az 184 milletvekilinin hazÄ±r bulunmasÄ± gerektiÄŸi, karar yeter sayÄ±sÄ±nÄ± kural olarak toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸu oluÅŸtursa da bu sayÄ±nÄ±n hiÃ§bir biÃ§imde Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 4'te birinin bir fazlasÄ± olan 139'dan az olamayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

ARANMASI GEREKEN Ã‡OÄžUNLUK "KARAR YETER SAYISI"

Dava konusu geÃ§ici 15. maddede dÃ¼zenlenen 2828 sayÄ±lÄ± kanunun ek 7. maddesi kapsamÄ±nda, fazla ve yersiz Ã¶denen ve geri alÄ±nmasÄ± gereken tutarlar ile bunlardan doÄŸan faizlerin terkin olunmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemenin herhangi bir ceza davasÄ± veya ceza mahkumiyeti ile iliÅŸkili olmadÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla ceza hukuku baÄŸlamÄ±nda genel veya Ã¶zel af niteliÄŸinde bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan kararda, aynÄ± ÅŸekilde 6770 sayÄ±lÄ± kanunun 38. maddesiyle 655 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'ye eklenen dava konusu geÃ§ici 9 maddenin iÃ§eriÄŸinin de ceza konusu kurallarÄ±n AnayasanÄ±n 87. maddesi baÄŸlamÄ±nda, genel veya Ã¶zel af kapsamÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle dava konusu kurallarÄ±n kabulÃ¼nde aranmasÄ± gereken Ã§oÄŸunluÄŸun AnayasanÄ±n 87. maddesinde dÃ¼zenlenen nitelikli Ã§oÄŸunluk olmayÄ±p AnayasanÄ±n 96. maddesinde belirtilen karar yeter sayÄ±sÄ± olduÄŸu ifade edildi.

Ä°ptali talep edilen dava konusu kurallarÄ±n son oylamasÄ±nÄ±n, TBMM Genel Kurulu'nda elektronik oylama cihazÄ±yla aÃ§Ä±k oylama ÅŸeklinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kullanÄ±lan 267 oyun 236'sÄ±nÄ±n "kabul" yÃ¶nÃ¼nde olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan kararda, bu durumda 6770 sayÄ±lÄ± kanunun kabulÃ¼ne iliÅŸkin son oylamanÄ±n AnayasanÄ±n 96. maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ã§oÄŸunlukla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸekil bakÄ±mÄ±ndan Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AYM kararÄ±nda, sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemelerin ÅŸekil bakÄ±mÄ±ndan iptal talepleri reddedildiÄŸi iÃ§in bu maddelere iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n durdurulmasÄ± taleplerinin de oy birliÄŸiyle reddedildiÄŸi bilgisi verildi.