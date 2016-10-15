10:48, 28 Şubat 2017 Salı

Avrupa için 'ortak savunma ve dış politika' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa'da ortak savunma ve dış politika konularında ilerleme kaydetmeleri gerektiğini söyledi.

Başkent Roma'da temaslarda bulunan Mogherini, akşam saatlerinde İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile bir araya geldi. İkili arasında AB ile ilgili konular başta olmak üzere İtalya'nın dönem başkanlığını yapacağı G7 Zirvesi, Libya ve Suriye'deki durumun yanı sıra düzensiz göç krizinin ele alındığı belirtildi.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapan ikiliden Mogherini, eleştirilerinde Avrupa'yı hedef tahtasına koyan aşırı sağa isim vermeden yüklenerek, "Avrupa, bazı siyasi güçlerin ana hedefi konumunda ancak krizlere en iyi cevap Avrupa'yı güçlendirerek verilebilir." dedi.

Brüksel'de gelecek hafta önemli bir toplantı yapılacağına işaret eden Federica Mogherini, "Brüksel'de pazartesi günü savunma ve dışişleri bakanları buluşması olacak. Ortak savunma ve dış politika hususunda ilerleme kaydetmek lazım." diye konuştu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, İtalya'ya da Libya'ya ilişkin gösterdiği sinerji ve birlikte çalışma uyumu dolayısıyla teşekkür etti.

Ev sahibi Bakan Alfano ise Avrupa projesini ortak savunma temasından olmak üzere yeniden başlatmak gereğine değindi.