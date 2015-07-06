10:51, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Pakistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (EÄ°T) Ã¶nemli bir bÃ¶lgesel oyuncu olma konusunda bÃ¼yÃ¼k potansiyele sahip olduÄŸunu belirterek bu potansiyelin kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pakistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 13. EÄ°T Zirvesi'nin Bakanlar Konseyi toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada. zirvenin kritik bir zamanda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Mevcut siyasi ve ekonomik zorluklarÄ±n bÃ¶lge Ã¼lkelerini EÄ°T'nin rolÃ¼nÃ¼ yeniden gÃ¶zden geÃ§irmeye ittiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄ°T, Ã¶nemli bir bÃ¶lgesel oyuncu olma konusunda bÃ¼yÃ¼k potansiyele sahip. Bu potansiyelin kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerek." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ilk olarak bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in EÄ°T Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n (ECOTA) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konmasÄ± gerektiÄŸini kaydederek tÃ¼m EÄ°T Ã¼yesi Ã¼lkelere ECOTA'ya dahil olmak iÃ§in yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

EÄ°T Ticaret ve KalkÄ±nma BankasÄ±nÄ±n (ECOBANK), projelerin finanse edilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BÃ¶lgenin artan ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in ECOBANK'Ä±n kurumsal ve finansal kapasitesini artÄ±rmamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

ULAÅžIM VE TARIM DA Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¶lgesel ulaÅŸÄ±m sistemlerinin entegrasyonu ve transit koridorlarÄ±n verimli kullanÄ±mÄ±nÄ±n bir diÄŸer Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi olduÄŸuna iÅŸaret ederek Transit UlaÅŸÄ±m Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n (TTFA) efektif biÃ§imde uygulanmasÄ± ve Ä°slamabad-Tahran-Ä°stanbul ulaÅŸÄ±m koridorunun tamamlanmasÄ±nÄ±n Ã¶ncelikleri arasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

BÃ¶lgenin enerji kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin bu kaynaklarÄ±n uluslararasÄ± pazarlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na destek olmaya hazÄ±r olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n iÅŸleyiÅŸinin gÄ±da gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nda Ã¶nem arz ettiÄŸine deÄŸinerek EÄ°T BÃ¶lgesel Koordinasyon Merkezi'ne (ECO-RCC) bu konuda Ã¶nemli rol dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Ã‡evresel politikalarÄ±n da iÅŸ birliÄŸinin derinleÅŸtirilmesi gereken alanlardan biri olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu alanda ortak projeler geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã¼ye Ã¼lkelerin deneyimlerini paylaÅŸmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

- BÃ¶lgedeki turizm potansiyelinin deÄŸerlendirilmesi

BÃ¶lge Ã¼lkelerinin doÄŸal gÃ¼zelliklere, zengin tarihi birikime ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã§eÅŸitliliÄŸe sahip olduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bunlarÄ±n deÄŸerlendirilebileceÄŸini, TÃ¼rkiye'nin turizmde lider bir Ã¼lke olarak sÃ¶z konusu deneyimlerini diÄŸer EÄ°T Ã¼yesi Ã¼lkelerle paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, EÄ°T'nin 2025 vizyonunun kabul edilmesinin gerekli olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek kapsayÄ±cÄ± ve verimli bir reform sÃ¼recinin teÅŸkilatÄ± daha da ileri taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, son olarak, ticaret, yatÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±m ve enerji koridorlarÄ± gibi alanlardaki Ã¶nceliklerin belirlenmesi ve bunlara odaklanÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi.