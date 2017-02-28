10:54, 28 Şubat 2017 Salı

Esed-DEAŞ işbirliğinin kanıtları Mistura'ya sunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerin 5. gününde, muhalefet heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın önerilerine, karşı teklifle yanıt verdi.

Muhalifler, Beşşar Esed rejimi ve DEAŞ arasındaki işbirliğine ilişkin kanıtları Mistura'ya sunduklarını açıkladı.

Heyet, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde önce geçiş yönetiminin kurulması ve bu yönetimin anayasayı hazırlayıp seçimleri düzenlemesine ilişkin yol haritasında, Mistura'nın getirdiği yeni yaklaşıma yanıt verdi.

Muhalifler, Mistura'nın üç konuyu aynı anda ele alma önerisine, "önce geçiş yönetimi konusunda ilerleme kaydedelim, iyi niyet görülürse diğerlerini de ele alalım" yanıtını verdi.

Muhalefet heyeti ayrıca, Moskova ve Kahire yönetimleriyle yakınlığıyla bilinen ancak kendilerini "muhalefet" olarak adlandıran grupların durumuna açıklık getirilmesini talep etti.

Mistura, durum değerlendirmesi için muhaliflerden zaman istedi.

RUSYA İLE GÖRÜŞME

Temasları "olumlu" olarak niteleyen Hariri, bugün Rusya heyetiyle bir araya geleceklerini belirterek, Rusya'dan rejime baskı yapmasını talep edeceklerini söyledi.

REJİM-DEAŞ İŞBİRLİĞİNİN KANITLARI SUNULDU

Hariri, "Rejim heyeti, siyasi geçiş yerine terörle mücadeleye odaklanmakta ısrarlı olursa ne olacak" sorusuna, "Rejim, Özgür Suriye Ordusu'nun DEAŞ ile savaşmasını engellemek için tampon bölge oluşturuyor. ÖSO'nun DEAŞ karşısında zafer ilan etmesini istemiyor. Bu yüzden tampon bölge oluşturuyor." karşılığını verdi.

Hariri, rejim ve DEAŞ işbirliğine ilişkin ellerinde kanıtlar olduğunu dile getirerek, bunları Mistura'ya sunduklarını söyledi.

REJİM, DEAŞ'I TAMPON BÖLGEYLE ÖSO'DAN KURTARIYOR

Bugün sabah saatlerinde ÖSO kontrolündeki Bab'ın güneydoğusundan ilerleyen rejim güçleri, Münbiç'in güneydoğusundaki PYD/PKK bölgesine ulaşmıştı.

Böylece Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'da bulunan ÖSO güçlerinin güneyi kapatılarak Rakka yönünde önleri kesilmiş oldu.

Rejim güçleri, DEAŞ ile ÖSO'nun arasında tampon bölge oluşturarak, teröristere ÖSO karşısında koruma sağlamış olacak.