Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Tayland'a hapishane uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonu, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, her 100 bin kiÅŸiden 425'inin cezaevinde olduÄŸu Tayland'Ä±n, GÃ¼neydoÄŸu Asya Ã¼lkeleri arasÄ±nda en yÃ¼ksek tutuklu ve mahkum oranlarÄ±na sahip olduÄŸu belirtildi.
Raporda mahkumlarÄ±n zincirlendiÄŸi, kalabalÄ±k koÄŸuÅŸlara yerleÅŸtirildiÄŸi ve aÄŸÄ±r ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±ÄŸÄ± hapishanelerin uluslararasÄ± standartlara uymadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k koÄŸuÅŸlarÄ±n cezaevindekileri son derece zor koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸamak zorunda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, toplam kapasitesi 120 binden az olan 148 cezaevinde 260 bin tutuklu bulunduÄŸu ifade edildi.
Federasyon BaÅŸkanÄ± Dimitris Christopoulos, Tayland'daki hapishanelerin durumunun BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) iÅŸkenceyi engelleyen ve asgari mahkum haklarÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmalarÄ± ihlal ettiÄŸini savundu.
MahkumlarÄ±n kendilerine ait yataklarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na ve tuvalet imkanlarÄ±nÄ±n mahremiyetten uzak olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen raporda, cezaevindekilerin Ã§oÄŸunun beton zemine serdikleri muÅŸambalar Ã¼zerinde uyuduÄŸu vurgulandÄ±.
MahkumlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k 0,23 dolara haftanÄ±n yedi gÃ¼nÃ¼, dikiÅŸ, kaÄŸÄ±t katlama, ayakkabÄ± tamiri gibi iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen raporda bazÄ± mahkumlarÄ±n anlattÄ±klarÄ±na da yer verildi. Federasyon yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen mahkumlar, gardiyanlarÄ±n kendilerini sopayla dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tecrit ettiÄŸini yahut zincirle baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Yetkililer ise mahkumlarÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
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