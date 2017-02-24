11:09, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Kim Jong-nam suikastÄ±ndaki sinir gazÄ± bulgularÄ± aÃ§Ä±klanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malezya, Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± KimÂ Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyiÂ Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ VX sinir gazÄ±yla ilgili bulgularÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ile paylaÅŸacak.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan habere gÃ¶re, Malezya emniyeti, Kim Jong-nam'a dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan XV sinir gazÄ± hakkÄ±nda elde ettiÄŸi bulgularÄ± BM ile paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiltere'nin BM BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Matthew Rycroft,13 Åžubat'ta Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan VX sinir gazÄ±nÄ±n, BM'nin Lahey'deki Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸini savunmuÅŸtu.

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam, 13 Åžubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararasÄ± havalimanÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. OlayÄ±n ardÄ±ndan Endonezya, Vietnam, Malezya ve Kuzey Kore vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, cinayetin planlayÄ±cÄ±larÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 4 kiÅŸinin Jakarta-Dubai-Vladivostok Ã¼zerinden Pyongyang'a geÃ§tiklerini ve Ä°nterpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â