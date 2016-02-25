11:16, 28 Şubat 2017 Salı

Gazprom 'Türk Akımı' için tarih verdi



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Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmındaki inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlamayı planladıklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, Moskova’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Akımı projesinin Rusya topraklarındaki inşaatının büyük oranda tamamlandığını anlattı. Projede deniz kısmı için inşaatın ise önümüzdeki aylarda başlayacağını belirten Aksyutin, “Bu yılın ikinci yarısında Rusya topraklarındaki uzantısı olacak deniz kısmının inşaatına başlamayı planlıyoruz.” dedi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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