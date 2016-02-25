Gazprom 'Türk Akımı' için tarih verdi

Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, Moskova’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Akımı projesinin Rusya topraklarındaki inşaatının büyük oranda tamamlandığını anlattı.
Projede deniz kısmı için inşaatın ise önümüzdeki aylarda başlayacağını belirten Aksyutin, “Bu yılın ikinci yarısında Rusya topraklarındaki uzantısı olacak deniz kısmının inşaatına başlamayı planlıyoruz.” dedi.
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Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin deniz kısmındaki inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlamayı planladıklarını söyledi
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