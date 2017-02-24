Akar'Ä±n mÃ¼ÅŸteki olduÄŸu PolatlÄ± darbe davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, 243'Ã¼ tutuklu 330 sanÄ±k, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± ile avukatlar katÄ±ldÄ±.
BasÄ±nÄ±n da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi duruÅŸma salonuna izleyiciler geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda alÄ±ndÄ±. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda duruÅŸma salonunun etrafÄ± drone ile de izlendi.
DuruÅŸmada Mahkeme BaÅŸkanÄ± Zikrullah Ã–zbaÄŸ, iddianame Ã¶zetini okuyarak, sanÄ±klara isnat edilen suÃ§lamalarÄ± ve istenen cezalarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸkan Ã–zbaÄŸ, 330 sanÄ±k ve mÃ¼dafisinin salonda bulunduÄŸunu belirterek, savunmalarÄ±n makul sÃ¼rede tamamlanmasÄ±nÄ± istedi. Ã–zbaÄŸ, "YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n, savunmayÄ± kÄ±sÄ±tlamÄ±yoruz. Bizim iÅŸimiz bu, 30 yÄ±l zaman aÅŸÄ±mÄ± var, 30 yÄ±l bekleriz ancak gereksiz tekrarlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ± rica ediyorum." dedi.
SANIK SAVUNMALARI
Daha sonra sanÄ±k savunmalarÄ±na geÃ§ildi. SanÄ±k AbdÃ¼lkadir Kahraman, olay tarihinde kursiyer uzman onbaÅŸÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 15 Temmuz 2016 gecesi, koÄŸuÅŸlarda bulunduÄŸu sÄ±rada izne Ã§Ä±kan arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin kendisini arayarak izinlerin iptal edilip edilmediÄŸini sorduÄŸunu aktardÄ±.
BÃ¶lÃ¼kteki diÄŸer kiÅŸilerden izinlerin iptal edildiÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirten Kahraman, bÃ¶lÃ¼k komutanÄ±nÄ±n 48 kiÅŸiyi iÃ§tima alanÄ±nda toplayarak, Ã¼lkenin karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± gelebileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini ve hazÄ±r olmalarÄ±nÄ± istediÄŸini anlattÄ±.
Daha sonra bu kiÅŸilerden yaklaÅŸÄ±k 25'ine mÃ¼himmat daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kahraman, komutanlarÄ±ndan AbdÃ¼lkerim Ceylan'Ä±n "Siz bugÃ¼nler iÃ§in yetiÅŸtirildiniz. Gerekirse silah kullanmaktan Ã§ekinmeyeceksiniz." dediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
KÄ±ÅŸla Ã¶nÃ¼nde toplanan vatandaÅŸlarÄ±n kendilerini alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve desteklediÄŸini savunan Kahraman, bu nedenle kendilerinde bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§tikleri dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin pekiÅŸtiÄŸini dile getirdi.
Kahraman, toplandÄ±klarÄ± alandaki vatandaÅŸlarÄ±n ise "YanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz." diyerek kendilerine Ã§Ä±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlara "Biz terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± buraya geldik" dediklerini anlattÄ±.
Bir grubun kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lÃ¼k komutanÄ±nÄ±n ise sakin olmalarÄ±nÄ± ve kimseye zarar vermemelerini istediÄŸini ifade eden Kahraman, 10 dakika iÃ§inde kÄ±ÅŸlaya geri dÃ¶ndÃ¼klerini ileri sÃ¼rdÃ¼.
DuruÅŸma, sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam ediyor.
Davada, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral Mehmet Åžanver, mÃ¼ÅŸteki olarak yer alÄ±yor.
DuruÅŸma, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± ve yapÄ±mÄ± yeni tamamlanan, bin 558 kiÅŸi kapasiteli TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k duruÅŸma salonunda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
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PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±nÄ±yor
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