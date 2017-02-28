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BahÃ§eli'den 'TSK' aÃ§Ä±klamasÄ±
BahÃ§eli'den 'TSK' aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHPÂ Genel BaÅŸkanÄ± DevletÂ BahÃ§eli, partisininÂ TBMMÂ grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklÄ± yerlere Ã§ekmek ise anlamsÄ±zdÄ±r." dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''1000 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kutlu vatan coÄŸrafyasÄ± zor ÅŸartlara sahiptir. VatanÄ±n bedeli ÅŸehit kanÄ±yla Ã¶denmiÅŸtir. Vatan topraklarÄ± namusumuza emanettir. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¼stÃ¼mÃ¼zdedir. Milli varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kÄ±skananlar birlik ve kardeÅŸliÄŸimizi kaldÄ±ramayanlar yeni hesaplar yazmaktadÄ±r.

''DARBE VARSA DEMOKRASÄ° YOKTUR''

94 yÄ±llÄ±k Cumhuriyet tarihimizde demokrasi birÃ§ok kez kesintiye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rk milleti darbelerden Ã§ok Ã§ekmiÅŸtir. Demokrasi ve hukuk egemenliÄŸinin tesisi milli uzlaÅŸma ile sivil ve asker dayanÄ±ÅŸmasÄ± ile saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Darbe varsa demokrasi yoktur. Ä°ktidarlarÄ±n seÃ§imle gelip bu yolla gitmesi demokratik kÃ¼ltÃ¼r ve mirasÄ±n gereÄŸidir.

''15 TEMMUZ DARBELER TARÄ°HÄ°MÄ°ZÄ°N EN KARANLIK HALKASIDIR''

15 Temmuz'da darbenin ne demek olduÄŸunu acÄ± duyarak ama asla geri adÄ±m atmayarak yaÅŸadÄ±k ve ÅŸahit olduk. 15 Temmuz darbeler tarihimizin en karanlÄ±k halkasÄ±dÄ±r. TSK'ya yuvalanan FETÃ– artÄ±klarÄ± son bir hamle ile silaha sarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

''KARARGAH RAHATSIZ'' HABERÄ°

TSK'nÄ±n anlamsÄ±z ve sÄ±ÄŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§ine girmesi ya da Ã§ekilmesi son derece yanlÄ±ÅŸtÄ±r. 2007'den bu tarafa TSK Ã§ok yara almÄ±ÅŸ Ã§ok hÄ±rpalanmÄ±ÅŸtÄ±r. HÃ¼rriyet gazetesi 25 Åžubat'ta '7 eleÅŸtireye 7 yanÄ±t' manÅŸeti ile tartÄ±ÅŸmalarÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir.Â 

''BUNDAN GOCUNMAK, FARKLI YERLERE Ã‡EKMEK ANLAMSIZDIR''

TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklÄ± yerlere Ã§ekmek ise anlamsÄ±zdÄ±r.

''RUM YÃ–NETÄ°MÄ° Ä°LLA YUNANÄ°STAN'A BAÄžLANMAK Ä°STÄ°YORSA...''

Ä°ran, TÃ¼rkiye'yi tehdit etmekte 'sabrÄ±n da bir sÄ±nÄ±rÄ± var' uyarÄ±sÄ± yapmaktadÄ±r. Avusturya'dan Almanya'dan, TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalar gelmektedir. KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§Ä±kmaza sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir. Rum lider kapÄ±yÄ± sert bir ÅŸekilde vurarak Ã§Ä±kÄ±p gitmiÅŸtir. Adadaki TÃ¼rk varlÄ±ÄŸÄ±na tahammÃ¼l edemeyen Rumlar ÅŸunu iyi anlasÄ±n ki KÄ±brÄ±s TÃ¼rk'tÃ¼r. Enosis kuyruklu yalandÄ±r, masaldÄ±r ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±ndadÄ±r. Rum yÃ¶netimi illa Yunanistan'a baÄŸlanmak istiyorsa adayÄ± terk edip Yunanistan'a gÃ¶Ã§ etmesi samimi tavsiyemizdir.

''EÄžER KÄ° TEKRAR DENÄ°ZE DÃ–KÃœLMEYÄ° Ä°STÄ°YOR KOVALANMAYI CANI Ã‡EKÄ°YORSA BUYURSUN''

Yunanistan Balkan savaÅŸlarÄ±nda iÅŸgal edilmeyen Lozan'da verilmeyen ada ve kayalÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸmanca iÅŸgal altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±r. AnlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Yunanistan'Ä±n amaÃ§ ve hedefinin ne olduÄŸudur eÄŸer ki tekrar denize dÃ¶kÃ¼lmeyi istiyor kovalanmayÄ± canÄ± Ã§ekiyorsa buyursun TÃ¼rk milleti buna hazÄ±r bunu bir kez daha yapacak imandadÄ±r.

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Ä°lgili Konular TSK bahÃ§eli
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