BahÃ§eli'den 'TSK' aÃ§Ä±klamasÄ±

MHPÂ Genel BaÅŸkanÄ± DevletÂ BahÃ§eli, partisininÂ TBMMÂ grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklÄ± yerlere Ã§ekmek ise anlamsÄ±zdÄ±r." dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.
BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
''1000 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kutlu vatan coÄŸrafyasÄ± zor ÅŸartlara sahiptir. VatanÄ±n bedeli ÅŸehit kanÄ±yla Ã¶denmiÅŸtir. Vatan topraklarÄ± namusumuza emanettir. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¼stÃ¼mÃ¼zdedir. Milli varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kÄ±skananlar birlik ve kardeÅŸliÄŸimizi kaldÄ±ramayanlar yeni hesaplar yazmaktadÄ±r.
94 yÄ±llÄ±k Cumhuriyet tarihimizde demokrasi birÃ§ok kez kesintiye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rk milleti darbelerden Ã§ok Ã§ekmiÅŸtir. Demokrasi ve hukuk egemenliÄŸinin tesisi milli uzlaÅŸma ile sivil ve asker dayanÄ±ÅŸmasÄ± ile saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Darbe varsa demokrasi yoktur. Ä°ktidarlarÄ±n seÃ§imle gelip bu yolla gitmesi demokratik kÃ¼ltÃ¼r ve mirasÄ±n gereÄŸidir.
15 Temmuz'da darbenin ne demek olduÄŸunu acÄ± duyarak ama asla geri adÄ±m atmayarak yaÅŸadÄ±k ve ÅŸahit olduk. 15 Temmuz darbeler tarihimizin en karanlÄ±k halkasÄ±dÄ±r. TSK'ya yuvalanan FETÃ– artÄ±klarÄ± son bir hamle ile silaha sarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
TSK'nÄ±n anlamsÄ±z ve sÄ±ÄŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§ine girmesi ya da Ã§ekilmesi son derece yanlÄ±ÅŸtÄ±r. 2007'den bu tarafa TSK Ã§ok yara almÄ±ÅŸ Ã§ok hÄ±rpalanmÄ±ÅŸtÄ±r. HÃ¼rriyet gazetesi 25 Åžubat'ta '7 eleÅŸtireye 7 yanÄ±t' manÅŸeti ile tartÄ±ÅŸmalarÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir.Â
TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklÄ± yerlere Ã§ekmek ise anlamsÄ±zdÄ±r.
Ä°ran, TÃ¼rkiye'yi tehdit etmekte 'sabrÄ±n da bir sÄ±nÄ±rÄ± var' uyarÄ±sÄ± yapmaktadÄ±r. Avusturya'dan Almanya'dan, TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalar gelmektedir. KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§Ä±kmaza sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir. Rum lider kapÄ±yÄ± sert bir ÅŸekilde vurarak Ã§Ä±kÄ±p gitmiÅŸtir. Adadaki TÃ¼rk varlÄ±ÄŸÄ±na tahammÃ¼l edemeyen Rumlar ÅŸunu iyi anlasÄ±n ki KÄ±brÄ±s TÃ¼rk'tÃ¼r. Enosis kuyruklu yalandÄ±r, masaldÄ±r ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±ndadÄ±r. Rum yÃ¶netimi illa Yunanistan'a baÄŸlanmak istiyorsa adayÄ± terk edip Yunanistan'a gÃ¶Ã§ etmesi samimi tavsiyemizdir.
Yunanistan Balkan savaÅŸlarÄ±nda iÅŸgal edilmeyen Lozan'da verilmeyen ada ve kayalÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸmanca iÅŸgal altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±r. AnlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Yunanistan'Ä±n amaÃ§ ve hedefinin ne olduÄŸudur eÄŸer ki tekrar denize dÃ¶kÃ¼lmeyi istiyor kovalanmayÄ± canÄ± Ã§ekiyorsa buyursun TÃ¼rk milleti buna hazÄ±r bunu bir kez daha yapacak imandadÄ±r.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "HiÃ§ kimse TSK'nÄ±n mensuplarÄ±nÄ± siyasetin iÃ§ine Ã§ekme gayretine girmesin. Askerin gÃ¶revi bellidir. Yurdu savunmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¶revi yoktur" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler, HÃ¼rriyet gazetesinin ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Anayasa Mahkemesi, aÃ§tÄ±klarÄ± kadastro tespit davalarÄ± 28, 29 ve 52 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren baÅŸvurucularÄ±n, makul sÃ¼rede yargÄ±lanma haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi
Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi bekleniyor
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸlÄ±, engelli ve bakÄ±ma muhtaÃ§ vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti veriyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili, " Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TSK'nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu bakan, baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanÄ±na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir" dedi
PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±nÄ±yor
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 13. EÄ°T Zirvesi Bakanlar Konseyi iÃ§in Pakistan'a gitti
AYM, CHP'nin 6770 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un bazÄ± maddelerinin iptali istemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara yÃ¼kseldi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kurzâ€™un, referandum sÃ¼recinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Avusturyaâ€™da seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmasÄ±nÄ±n istenmediÄŸine dair aÃ§Ä±klamasÄ±, demokrasinin evrensel ilkeleriyle baÄŸdaÅŸmÄ±yor" dedi
Ã‡anakkale'de etkili olan yoÄŸun sis, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor.
ElazÄ±ÄŸ'Ä±n AÄŸÄ±n Belediyesi, nÃ¼fusu arttÄ±rmak amacÄ±yla ikametini ilÃ§eye aldÄ±ran Ã§iftlerin dÃ¼ÄŸÃ¼n masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama kararÄ± aldÄ±
DÃ¼nyada sadece Halfeti ilÃ§esinde yetiÅŸen ancak ekolojik deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle Ã¼retimi durma noktasÄ±na gelen karagÃ¼l, ÅžanlÄ±urfa'daki seralarda Ã¼retilip, dÃ¼nya pazarÄ±na sunulacak