Rakka iÃ§in 'PYD tehdidi' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 4. turu dÃ¼zenlenen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lan askeri muhalifler,Â Rakka'yÄ± DEAÅž'tan temizleme misyonunun PYD'ye verilmesinin tehlike olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, operasyonun Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde devam eden Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lan Suriye askeri muhalefetinin temsilcileri, deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã–SO komutanlarÄ±ndan Faiz Esmer, dÃ¼n Halep'in doÄŸusunda MÃ¼nbiÃ§â€™e ilerleyen rejim gÃ¼Ã§lerinin, Ã–SO kontrolÃ¼ndeki Babâ€™Ä± gÃ¼neyden kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Esmer, "PYD ve rejim, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Rakka'ya ulaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde set oluÅŸturdu. PYD ve rejim arasÄ±nda Rakka operasyonu konusunda bir anlaÅŸma var. Rusya'nÄ±n da desteÄŸi var." ifadelerini kullandÄ±.
Rejimin Halep'in doÄŸu kÄ±rsalÄ±nda Deyr HafÄ±r, Meskene ve Tabaka bÃ¶lgelerinden Rakka'ya doÄŸru ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Esmer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Rejim, Ã§Ã¶lden, Tedmur tarafÄ±ndan da ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸacak. PYD ise zaten Rakka'nÄ±n kuzeydoÄŸu ve kuzeybatÄ±sÄ±ndan ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu ÅŸekilde, PYD ve rejim hem kuzeyden hem batÄ±dan hem gÃ¼neyinden Rakka'ya saldÄ±rma olanaÄŸÄ±na sahip. TSK destekli Ã–SO, Rakka'ya Telabyad Ã¼zerinden girecekse, bir koridor aÃ§Ä±lacak. Bu durumda PYD ile koordinasyon olmasÄ± gerekecek. Rejim de Rakka'ya gideceÄŸi iÃ§in, rejimle de koordine olmasÄ± gerecek. Bu da Ã–SO'yu zor durumda bÄ±rakacak."
Ã–SO bÃ¼nyesindeki GÃ¼ney Cephesi (Ec-Cephe ec-Cenubiye) temsilcisi Hasan Ä°brahim, Babâ€™Ä±n DEAÅž'tan temizlenmesinin terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°brahim, "Ä°nÅŸallah TSK ve Ã–SO arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi Rakkaâ€™ya taÅŸÄ±nÄ±r. DEAÅžâ€™Ä± Suriyeâ€™den tamamen Ã§Ä±karÄ±rÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
PYDâ€˜nin Rakkaâ€™ya tek baÅŸÄ±na saldÄ±rmasÄ±nÄ±n tehlikeli olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ä°brahim, "PYD'nin Rakkaâ€™ya olasÄ± bir saldÄ±rÄ±sÄ± kentteki durumlarÄ± Ã§Ä±kmaza sokar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lgedeki AraplarÄ± yok sayamazsÄ±n. SonuÃ§ olarak PYD'nin kente girmesi Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir etki yaratÄ±r ve sorunu daha da derinleÅŸtirir." diye konuÅŸtu.
Rahman Kolordusu (Feylaku'ÅŸ Rahman) siyasi sorumlusu Vael Ä°lvan da Bab'Ä±n DEAÅž'Ä±n en fazla terÃ¶r ihraÃ§ ettiÄŸi bÃ¶lge olduÄŸunu belirterek, ÅŸu tespitte bulundu:
"Bab aslÄ±nda Suriyeâ€™nin kuzeyinin terÃ¶rden temizlenmesi konusunda yakalanmÄ±ÅŸ bir fÄ±rsattÄ±r. Rakkaâ€™nÄ±n temizlenmesi Babâ€™Ä±n temizlenmesiyle baÅŸlar. UluslararasÄ± toplumun terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã–SO'ya destek vermesi gerekiyor. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede en bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli rolÃ¼ oynayan Ã–SO'dur. Ã–te yandan terÃ¶rÃ¼n bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi de BeÅŸÅŸar Esedâ€™dir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede ona gÃ¼venilmez."
Askeri muhalif gruplardan Åžam Kolordusu (Feylaku'ÅŸ Åžam) temsilcisi Heysem Rahman da "Babâ€™Ä±n alÄ±nmasÄ± bekleniyordu aslÄ±nda. Ama sÃ¼reÃ§ zorlu oldu. Babâ€™Ä±n alÄ±nasÄ± bizim moral kaynaÄŸÄ±mÄ±z oldu. Bab'Ä±n alÄ±nmasÄ±, bu kadar topraÄŸÄ±n TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi olmadan DEAÅž'tan temizlenemeyeceÄŸinin ispatÄ± oldu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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