11:26, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Suriye, DEAÅžâ€™Ä± FÄ±rat KalkanÄ±â€™ndan koruyacak





Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, Babâ€™daki FÄ±rat KalkanÄ± gÃ¼Ã§leri ile Rakka yÃ¶nÃ¼ndeki DEAÅž arasÄ±nda tampon bÃ¶lge kurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeâ€™de BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda ele geÃ§irilen Babâ€™Ä±n gÃ¼neyinde tampon bÃ¶lge oluÅŸturarak, harekatÄ±n DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± ilerlemesine engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplar, son bir hafta iÃ§inde Halepâ€™in doÄŸusunda Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleÅŸim yerini DEAÅžâ€™tan aldÄ±. Ä°lerlemenin neticesinde rejim ordusu ve Ä°ran destekli gruplar, PYD/PKKâ€™nÄ±n kontrolÃ¼ndeki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen Bab ilÃ§esinin gÃ¼neyine konuÅŸlanan rejim gÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™ya giden gÃ¼zergahÄ± kesti. Rejim gÃ¼Ã§leri, Ã–SOâ€™nun harekata devam etmesine engel olmak iÃ§in DEAÅžâ€™la arasÄ±na tampon bÃ¶lge oluÅŸturdu. TÃ¼rkiye, DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde Rakka operasyonunu birlikte gerÃ§ekleÅŸtirmeyi teklif etmiÅŸti. MÃœNBÄ°Ã‡'TE REJÄ°MÄ°N ROLÃœ TÃ¼rkiye bir taraftan da MÃ¼nbiÃ§â€™teki PYD/PKK'nÄ±n ilÃ§eyi terketmesi ve ABD yÃ¶netiminin bu konuda verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ yerine getirmesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±yor. Son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan, ilÃ§eye ulaÅŸan rejim gÃ¼Ã§lerinin, iÃ§ savaÅŸta yoÄŸun bir iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼te bÃ¶lgede tutunmasÄ± iÃ§in doÄŸrudan destek verme ihtimali de gÃ¼Ã§lendi. â€‹

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