11:27, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Kitaba deÄŸer veren bir CumhurbaÅŸkanÄ±

Erhan Erken

25 Åžubat 2017 gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkemizdeki yayÄ±ncÄ±lar, yazarlar ve kitap sevdalÄ±larÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir gÃ¼n olarak tarihe geÃ§ti. O gÃ¼n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YeÅŸilkÃ¶yâ€™deki fuar alanÄ±nda 4â€™ncÃ¼ CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±ldÄ±. Sadece katÄ±lÄ±p kurdele kesmekle kalmadÄ±, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 3,5 saat salonda yayÄ±ncÄ±larÄ±n stantlarÄ±nÄ± dolaÅŸtÄ±, onlarla sohbet etti, kitaplarÄ± tetkik etti.

Bu olayÄ±, son dÃ¶nemde, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼re arzu edilen ehemmiyeti gÃ¶steremediklerini birÃ§ok platformda aÃ§Ä±kÃ§a ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± ile birlikte verdikleri, yeni bir dÃ¶nemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren Ã¶nemli mesajlardan biri olarak deÄŸerlendirmenin isabetli olacaÄŸÄ± kanaatindeyiz.

Ä°nÅŸallah bu mesaj, gereken etkiyi yapar ve Ã¼lkenin ilgili tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ± bu mesajdan kendileri iÃ§in gerekli dersleri Ã§Ä±karÄ±rlar.

Ãœlkemizde yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸim sÃ¼reci

Kitap yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve buna baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kÃ¼ltÃ¼r ve eÄŸitim konusunun olmazsa olmaz unsurlarÄ±ndan. Bilginin, fikrin ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin insandan insana yayÄ±labilmesinde kitap ve dergi gibi vasÄ±talar tarih boyunca olduÄŸu gibi bugÃ¼n de Ã¶nemini koruyor. Bu alanda oluÅŸan ekonomik bÃ¼yÃ¼klÃ¼k de gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.

Kitap ve YayÄ±n SektÃ¶rÃ¼ TÃ¼rkiye'de ve DÃ¼nya'da son yÄ±llarda ciddi anlamda geliÅŸen bir sektÃ¶r. TÃ¼rkiye de bu alanda 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilen yaklaÅŸÄ±k 666 milyon kitap ile dÃ¼nyanÄ±n 11â€™nci bÃ¼yÃ¼k ekonomisi durumunda. Bu sayÄ±nÄ±n 262 milyonu Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±lan okul kitabÄ± olmakla birlikte 404 milyonu da bandrole tabi yayÄ±n durumunda

BazÄ± kesimlerde aksi ifadeler ileri sÃ¼rÃ¼lse de objektif araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re TÃ¼rkiye'de kitap okuma, kitap ve yayÄ±n faaliyetleriyle ilgilenme dÃ¼zeyi her geÃ§en gÃ¼n daha da artmakta. Nicelik olarak gÃ¶rÃ¼len bu geliÅŸmelerin nitelik olarak da aynÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de Â gerÃ§ekleÅŸmesi ve insanÄ±mÄ±zÄ±n nitelikli iÃ§eriklerle ve eserlerle daha fazla muhatap olur hale gelmesi en bÃ¼yÃ¼k dileÄŸimiz.

AyrÄ±ca sayÄ±sÄ± artan yazÄ±lÄ± eserlerimizin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± dillere Ã§evrilmesi ve Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerde de takip edilmesi, Ã¼lke ve yayÄ±ncÄ±lar olarak ulaÅŸmayÄ± arzu ettiÄŸimiz Ã¶nemli bir diÄŸer hedef. Bunun iÃ§in KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ TEDA projesi yayÄ±ncÄ±larÄ±mÄ±za Ã¶nemli bir destek saÄŸlÄ±yor.

Yurt iÃ§i ve uluslararasÄ± kitap fuarlarÄ±

Gerek yurt iÃ§inde gerekse yurtdÄ±ÅŸÄ±nda tertip edilen fuarlar bahis konusu ettiÄŸimiz bu geliÅŸmeye mÃ¼sbet tesir eden faktÃ¶rlerin en Ã¶nemlilerinden biri. Fuarlar konusunda 35 yÄ±ldÄ±r Ramazan aylarÄ±nda Ä°stanbul ve Ankaraâ€™da aÃ§Ä±lmakta olan Diyanet VakfÄ± Dini YayÄ±nlar FuarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel mahiyetli en kÃ¶klÃ¼ organizasyon 36 yÄ±ldÄ±r devam eden TÃœYAP Kitap FuarÄ±.

TÃœYAP Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± illerde de kitap fuarlarÄ± dÃ¼zenliyor. Ä°stanbul TepebaÅŸÄ±nda baÅŸlayan ve ÅŸu anda BÃ¼yÃ¼k Ã‡ekmeceâ€™de hizmet veren TÃœYAP Kitap FuarÄ±â€™nÄ±n yayÄ±ncÄ±larÄ±n belli bir kesimine daha yakÄ±n bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verip, Ã¶zellikle fuar avantajlarÄ± ve fuar iÃ§eriÄŸinin tespiti konusunda bazÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±klar yapmasÄ± bu kapsamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan geniÅŸ bir kesimde rahatsÄ±zlÄ±klar uyandÄ±rmaktaydÄ±

YukarÄ±da zikrettiÄŸimiz ÅŸartlarÄ±n da etkisiyle BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸinin Ã¶nderliÄŸinde CNR ile birlikte yeni bir kitap fuarÄ± fikir ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu fuarÄ±n da 4 yÄ±l iÃ§inde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir geliÅŸme gÃ¶stermesi ve sektÃ¶rÃ¼ kucaklamasÄ± yayÄ±ncÄ±lar, yazarlar ve kitapseverler iÃ§in Ã¶nemli bir kazanÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Bu arada Ä°stanbul ve Ankaraâ€™nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§eÅŸitli kesimlerinde de peÅŸ peÅŸe kitap fuarlarÄ± organize edilmeye baÅŸlandÄ±. Bu fuarlar kitap ve dergilerle birlikte yazarlarÄ± da okuyucularla daha yakÄ±n hale getiriyor ve iletiÅŸimi arttÄ±rÄ±yor.

DÃ¼nyada iletiÅŸimin geliÅŸmesi yayÄ±ncÄ±larÄ±n uluslar arasÄ± Ã§evrelerle de iliÅŸkilerini Ã¶nemli hale getirdi. DolayÄ±sÄ±yla yayÄ±ncÄ±larÄ±mÄ±z yurt dÄ±ÅŸÄ± fuarlara daha fazla ilgi duyar hale geldiler.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± kitap fuarlarÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Belediyesi ve deÄŸiÅŸen isimlerle de olsa bazÄ± kamu kurumlarÄ± TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir fonksiyon gÃ¶rÃ¼yorlar. Buna ilaveten Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± da son 10 yÄ±ldÄ±r bu fuarlara gerek stand bazÄ±nda katÄ±larak, gerek bir grup yayÄ±ncÄ±, yazar ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce insanÄ± gÃ¶tÃ¼rerek, gerekse de kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler dÃ¼zenleyerek katkÄ± saÄŸlÄ±yordu.

Ã–zellikle 2008 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin konuk Ã¼lke olduÄŸu ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼lâ€™Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ± Frankfurt Kitap FuarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen bÃ¼yÃ¼k organizasyon, bu alandaki Ã§Ä±tanÄ±n ciddi manada yÃ¼kselmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. O yÄ±ldan sonra her yÄ±l farklÄ± bir Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸen konuk Ã¼lke Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ä°TO, BakanlÄ±k ve diÄŸer kamu kurumlarÄ± ile beraber Ã¶nemli seviyede destek veriyordu.. Bu katkÄ± hem genel manada Ã¼lke tanÄ±tÄ±mÄ±na yarar saÄŸlÄ±yor, hem de oluÅŸan bu mÃ¼sbet algÄ± dolayÄ±sÄ±yla kÃ¼ltÃ¼r ekonomisi alanÄ±nda ve onun bir alt birimi olarak yayÄ±ncÄ±lÄ±k konusunda kalÄ±cÄ± ve verimli iliÅŸkiler oluÅŸuyordu

KÃ¼ltÃ¼r ve EÄŸitim alanÄ±ndaki uluslararasÄ± mÃ¼nasebetler uzun dÃ¶nemli faaliyetler olarak, tesiri bir anda gÃ¶rÃ¼lmeyen ama devamlÄ± ve planlÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kalÄ±cÄ± etki bÄ±rakan Ã§alÄ±ÅŸmalardÄ±r. 10 yÄ±la yakÄ±n suredir devam eden bu organize Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n meyvesi olarak hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin kÃ¼ltÃ¼rel etkisi artÄ±yor hem de bu alandaki mÃ¼sbet geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler sektÃ¶r tarafÄ±ndan yakÄ±ndan hissediliyordu.

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Ä°TOâ€™nun yeni yÃ¶netiminde yayÄ±ncÄ±larÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± fuarlarÄ±yla ilgili menfi bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Ã–zellikle Ä°TO BaÅŸkanÄ±nÄ±n dillendirdiÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ÅŸ neticesi Ä°TO yayÄ±ncÄ±lÄ±k fuarlarÄ±na katÄ±lÄ±mda Ã¶nce isteksizlik gÃ¶sterdi ve sonunda da tamamen durdurma kararÄ± aldÄ±. Bu durum yÄ±llardÄ±r yaÅŸanan geliÅŸmelerden mutluluk duyan yayÄ±ncÄ±lar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±landÄ±.

Ãœlkenin Ã¼st yÃ¶netiminin KÃ¼ltÃ¼rel Ã§alÄ±ÅŸmalara daha fazla Ã¶nem verilmesinin Ã¶nemini ciddi bir ÅŸekilde vurguladÄ±ÄŸÄ±, Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± fuar teÅŸviklerinin iÃ§ine yayÄ±ncÄ±lÄ±k ile ilgili faaliyetleri de ilave ettiÄŸi bir zeminde Ä°TO'nun bu geri adÄ±mÄ±, 135 yÄ±llÄ±k bu gÃ¼zide kurumumuzun tarihine maalesef menfi bir karar olarak geÃ§miÅŸ bulunuyor.

Ä°TO YÃ¶netimi, 2017 yÄ±lÄ±nda yayÄ±ncÄ±larÄ±n ve odadaki temsilcilerinin Â fuarlara katÄ±lÄ±mÄ±n Ã¶nemi ile ilgili uzun sÃ¼redir Ã§eÅŸitli zeminlerde yaptÄ±klarÄ± bilgilendirmelere raÄŸmen, yurt dÄ±ÅŸÄ± fuar takviminde kitap fuarlarÄ±na hiÃ§ yer vermedi.

Mevcut Ä°TO BaÅŸkanÄ±, bu bilgilendirmelere ve zaten Ã¶nemi Ã§ok aÃ§Ä±k olarak ortada duran bu duruma karÅŸÄ± hala â€˜yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki fuarlara katÄ±lÄ±mÄ±n Ã¶nemi konusunda beni ikna edinâ€™ tarzÄ±nda garip bir savunma yaparken, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n Ä°stanbul'daki son kitap fuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lÄ±p kitap, yayÄ±n ve kitap fuarlarÄ±nÄ±n Ã¶nemini altÄ±nÄ± Ã§izerek vurgulamasÄ±, Ã¼stelik orada 3,5 saat kalmasÄ±, yayÄ±ncÄ±lar tarafÄ±ndan ikna olmayÄ± bekleyen Ä°TO BaÅŸkanÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir mesaj olarak deÄŸerlendirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma da kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, kitabÄ±n ve yayÄ±nÄ±n, insanlarÄ±n ve toplumlarÄ±n geliÅŸmesindeki mÃ¼spetÂ rolÃ¼ hakkÄ±nda Devletin en Ã¼st makamÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§ok Ã¶nemli bir uyarÄ± olarak ayrÄ±ca Ã¶nemli ve deÄŸerliydi.

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bundan sonraki dÃ¶nemlerde de, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkemizin konuk Ã¼lke olarak bulunduÄŸu fuarlara daha Ã¶nce de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gibiÂ imkan nispetinde iÅŸtirak ederek KÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyamÄ±za pozitif katkÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterecektir diye Ã¼mit ediyoruz.

Kendilerini bu anlamlÄ± gÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±Â fuarda aÄŸÄ±rlayan YayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼, buradan aldÄ±ÄŸÄ± moral motivasyonla ve meselelerine gereken hassasiyeti gÃ¶steren diÄŸer kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸi ile yurtdÄ±ÅŸÄ± operasyonlarÄ±nÄ± daha saÄŸlÄ±klÄ± yapabilecek bir seviyeye ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r.

Ãœlkemizin kendi alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n 11â€™nci ekonomisi seviyesine yÃ¼kselen Ã¶nemli bir sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n taleplerine kayÄ±tsÄ±z kalan yÃ¶neticilerin de, inÅŸallah ilerleyen zaman iÃ§inde hatalarÄ±ndan dÃ¶neceklerine dair inancÄ±mÄ±zÄ± muhafaza etmek istiyoruz