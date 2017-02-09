11:48, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan'dan 'Karargah rahatsÄ±z' haberine sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'da Pakistan ziyareti Ã¶ncesi aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

'AFFEDÄ°LÄ°R BULMUYORUM'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Karargah rahatsÄ±z haberi"yle ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°smini verdiÄŸiniz gazetede Ã¶n sayfada atÄ±lan baÅŸlÄ±k, tabii iÃ§eride atÄ±lan baÅŸlÄ±k, Ã§ok Ã§ok daha Ã§irkindi ve 7 soruya 7 cevap, Ã¶bÃ¼r tarafta 'Karargah rahatsÄ±z' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± gibi ifadeler, bunlar tabii bizleri rahatsÄ±z ettiÄŸi gibi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ni haydi haydi rahatsÄ±z etmiÅŸtir."

ErdoÄŸan, "Bunu da Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Biraz sonra kendileri bu konuyla ilgili biraz daha detaylÄ± teferruatlÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± kendi sitelerinden yapacaklar. Fakat bunlar bizleri ciddi manada Ã¼zmektedir. Her zamankinden daha fazla birliÄŸe, beraberliÄŸe, kardeÅŸliÄŸe, dayanÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu bir dÃ¶nemde bu tÃ¼r yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, ben kusura bakmasÄ±nlar affedilir bulmuyorum." dedi.

'TERBÄ°YESÄ°ZLÄ°KTÄ°R, SEVÄ°YESÄ°ZLÄ°KTÄ°R'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, haberle ilgili, "Burada yapÄ±lan Ã§ok aÃ§Ä±k net sÃ¶ylÃ¼yorum; atÄ±lan baÅŸlÄ±k bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. BÃ¶yle bir baÅŸlÄ±ÄŸÄ± atmaya bir defa bu gazetenin ne yÃ¶netimi ne patronaj kadrosu muktedir deÄŸildir, olamaz. Onun iÃ§in de bu iÅŸin hukuki sÃ¼reci neyse bu zaten ÅŸu anda bazÄ± adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette. Bizler bunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ devleti kendi iÃ§inde birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur." diye konuÅŸtu.

'KÄ°M BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZE DÃœÅžÃœRMEYE Ã‡ALIÅžIYORSA BEDELÄ°NÄ° AÄžIR Ã–DEYECEK'

ErdoÄŸan, "Bizi kendi iÃ§imizde kim birbirimize dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa bunun bedelini de aÄŸÄ±r Ã¶deyecektir. Bizler ÅŸu anda ekonomik zirve toplantÄ±sÄ±na gidiyoruz. BirÃ§ok konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸimiz zirvedir. Bunun iÃ§inde savunma vardÄ±r, ekonominin, ticaretin birÃ§ok alanÄ± vardÄ±r, bunun yanÄ±nda turizm vardÄ±r her ÅŸey vardÄ±r. BunlarÄ± biz gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken bu iÅŸin sorumlusu olan kiÅŸilerin bizim yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±ndan daha tabii, daha doÄŸal ne olabilir, bu ne densiz bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r, bÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi?" ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BunlarÄ±n bunlar eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, bu eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klar artÄ±k geride kaldÄ±. Herkes yerini bilecek, herkes konumunu bilecek ve yerini konumunu bilerek adÄ±m atacak. Åžimdi siz kalkÄ±p da '7 soruya 7 cevap' derken bir defa SilahlÄ± Kuvvetlerimizi zan altÄ±nda bÄ±rakÄ±yorsunuz, Ã¶bÃ¼r tarafta kalkÄ±p iÅŸi daha ileri gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, 'CumhurbaÅŸkanÄ±yla beraber Genelkurmay BaÅŸkanÄ± iÅŸte nereye giderse yanÄ±nda gidiyor' gibi ifadelerle ayrÄ±ca bir terbiyesizlik daha yapÄ±yorsunuz. Bir Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±yla hatta hatta BaÅŸbakanla herhangi bir uluslararasÄ± toplantÄ±ya gitmesi noktasÄ±ndan daha tabii, daha doÄŸal ne olabilir?" dedi.