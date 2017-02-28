11:50, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Afganistan'da Taliban baÄŸlantÄ±lÄ± polis, meslektaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼





Sur Gudar bÃ¶lgesindeki karakolda gÃ¶rev yapan Taliban Ã¼yesi bir polis, 11 meslektaÅŸÄ±nÄ± silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Taliban'a Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan bir polisin silahÄ±yla 11 meslektaÅŸÄ±nÄ± katlettiÄŸi bildirildi. Helmand ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Zuvak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Sur Gudar bÃ¶lgesindeki karakolda gÃ¶rev yapan bir polisin 11 meslektaÅŸÄ±nÄ± silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Polisin daha sonra silahlarÄ± da alarak bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zuvak, konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Zuvak, polisin Taliban ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunun belirlendiÄŸini kaydetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Taliban ise 12 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti. ÃœÃ§ ay Ã¶nce de Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir polis, 5 meslektaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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