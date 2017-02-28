12:10, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Mardin Belediyesi'nden evlere temizlik hizmeti





Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca KHK kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yaÅŸlÄ±, engelli ve bakÄ±ma muhtaÃ§ vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ihtiyaÃ§ sahibi vatandaÅŸlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor. GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, sosyal belediyecilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla verdiÄŸi hizmetleri devam ettiriyor. Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Sosyal Politikalar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, daha Ã¶nceden belirlenmiÅŸ engelli, yaÅŸlÄ±, hasta ve yardÄ±ma muhtaÃ§ kiÅŸilerin evlerinde detaylÄ± temizlik yapÄ±yor. Ekipler, yanlarÄ±nda getirdikleri malzemelerle toz alÄ±p, eÅŸyalarÄ± temizliyor. Berberler, kiÅŸisel temizliÄŸini gerÃ§ekleÅŸtiremeyecek durumdaki yaÅŸlÄ± ve engellilerin saÃ§ ve sakal traÅŸlarÄ±nÄ± yapÄ±yor. Cuma gÃ¼nleri camiye gidemeyen yaÅŸlÄ± ve engelliler de ekiplerce araÃ§larla camilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Vali Mustafa Yaman belediyenin halka kaliteli hizmet sunarak yaÅŸam kalitelerini yÃ¼kselteceÄŸini belirtti. Yaman, insan odaklÄ± sosyal sorumluluk projeleriyle Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmeye devam edeceklerini kaydetti. Â

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