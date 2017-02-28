12:21, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den sis uyarÄ±sÄ±





Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bu akÅŸam saatlerinden itibaren Marmara bÃ¶lge geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda (Ä°zmir ve Manisa) yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere sis hadisesi beklendiÄŸini yaÅŸanabilecek olumsuzluklara (ulaÅŸÄ±mda aksamalar,vb.) karÅŸÄ± ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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